Próximo gabinete estatal, al 70 por ciento

DEBATE

Por Roberto Desachy Severino

rodese70@hotmail.com

http://robertodesachydebate. blogspot.com/

http://desdepuebla.com/

https://www.facebook.com/ desdepueblalomejor

https://twitter.com/ robertodesachy

https://twitter.com/ DesdePuebla_

Celular y whats 22 21 25 27 83

Nadie puede dudar que el gobernador electo, Alejandro Armenta Mier, ha sido institucional respetuoso con el actual, Sergio Salomón Céspedes, con quien sostiene una muy buena relación de mucho tiempo antes, como lo demuestra la avanzada transición entre ambos: Armenta y Sergio Salomón lideran misión en Alemania para el crecimiento de inversiones en Puebla

Cada día, por obvias razones, todo el mundo le pregunta a Alejandro Armenta por la integración de su gabinete, pero, como se mencionó en el párrafo de arriba, él no quiere adelantar nombres para no enrarecer la transición, generar falsas expectativas ni “robarle atención” al gobernador vigente.

Pero no ha dejado de trabajar en todo lo que se refiere a su próxima administración, incluida la integración de su equipo, como lo demuestra el hecho de que –por estas fechas y aunque su gestión inicia en diciembre- ya tendría integrado el 70% de su gabinete, incluidos los próximos secretarios de Finanzas y Gobernación, dos de las dependencias más importantes.

Con el gobierno federal próximo de Claudia Sheinbaum mantiene una estupenda relación. Ambos trabajan de manera muy detallada en la definición del siguiente secretario de Seguridad Pública, debido a que se trata de uno de los cargos más trascendentes por las necesidades ý condiciones específicas de la entidad: Próximo secretario estatal de Seguridad Pública, en consenso con Claudia Sheinbaum

JAVIER AQUINO, ROL IMPORTANTE

Hasta dentro de algunas semanas dará a conocer su gabinete, donde el actual secretario de Gobernación, Javier Aquino Limón, desempeñará un rol importante, aunque –empero – todo se definirá en algún tiempo. Lo que se puede adelantar es que el gobernador electo está cada día más convencido de las exigencias a sus futuros colaboradores; es decir, compromiso y amor por el estado, probidad, etc: No habrá persecución, tampoco destrucción, pero SÍ se aplicará la ley: Alejandro Armenta

Armenta Mier sabe que la expectativa política y social ante su administración es muy grande, los dos millones de votos que obtuvo en las urnas lo ratifican y, como él mismo lo asentó en sus redes sociales “amor con amor se paga” y está decidido a pasar a la historia como el mejor gobernador de Puebla: Disciplinado, ordenado, trabajador y generoso, pero exigente, irónico y contundente, el decálogo de Alejandro Armenta Mier

Por cierto, como responsable de la política interior de la entidad, Javier Aquino debería enfocar sus baterías en Tehuacán, donde el presidente municipal, Pedro Tepole y su director de Normatividad Comercial, Víctor Ibarra Bolaños, no solamente están acusados de una corrupción contumaz, sino que –incluso- éste último se dio el lujo de lanzar amenazas de muerte al diputado de Morena, Fernando Sánchez Sasia, sin que, hasta ahora, haya actuado la Fiscalía General del Estado (FGE).

Muy grave que Ibarra Bolaños haya lanzado advertencias de asesinato contra el legislador. Peor que el presidente municipal de Tehuacán, Pedro Tepole, lo mantenga en su cargo, ya que deja entrever que él mismo estaría coludido con el delito y mucho más preocupante el silencio de Gilberto Higuera Bernal en este caso: Video: Diputado Fernando Sánchez acusa amenazas de muerte

¿FERNANDO SÁNCHEZ, UNA AMENAZA PARA LOS INTERESES ECONÓMICOS DE TEPOLE E IBARRA?

Al interior del fallido ayuntamiento de Tehuacán, Fernando Sánchez Sasia es visto como un peligro para los intereses económicos de Tepole e Ibarra Bolaños, a quienes les llueven denuncias por –presuntamente-tolerar, fomentar la proliferación de corrupción en giros negros, como La Viuda o Acapella, donde recientemente se registró una violenta riña y, pese a ello, sus propietarios volvieron a abrir a los pocos días.

El diputado ha denunciado con consistencia estas anomalías y, por ello, el 27 de julio pasado el todavía director de Normatividad Comercial le dijo “cuídate diputado, porque te vas a morir, cabrón, ya no vas a durar mucho”. Este sujeto es intocable para el edil, pese a sus escándalos, debido a que no lo ha corrido, aunque también acostumbra beber gratis en algunos de los antros que regentea.

No es de extrañarse que Pedro Tepole y algunos de sus colaboradores cometan delitos y hagan lo que se les da su regalada gana. Por eso Tehuacán está como está; es decir, con violencia, inseguridad, asesinatos y muchas consecuencias más de dicho AYUNTAMIENTO FALLIDO: Asesinan a mujer en Tehuacán

Lo que resulta inadmisible es que, hasta ahora, la FGE siga sin actuar contra Ibarra Bolaños, a pesar de que su víctima ya interpuso la querella legal correspondiente. No es algo baladí amenazar impunemente a alguien y mucho menos cuando lo hace un funcionario público PLENAMENTE IDENTIFICADO contra otro personaje público, en este caso el legislador Sánchez Sasia.

Y la pasividad de la FGE se vuelve peligrosa, preocupante e irresponsable por la enorme cantidad de homicidios en el país, incluyendo algunos en Puebla, contra políticos, funcionarios, candidatos, etc:Los políticos también lloran: Elecciones 2024 tienden a ser más sanguinarias que las del 2018