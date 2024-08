En Línea Deportiva, la columna de Pepe Hanan

Por Pepe Hanan

Proyecto firme, pero contaminado.

Después de la efímera participación del equipo de la franja en la Leagues Cup donde se perdieron ambos encuentros frente al Inter de Miami y los Tigres del UdeNL, algunas voces empiezan a mostrar cierto malestar por los resultados bajo el mando de José Manuel ‘Chepo’ de la Torre e incluso ya hay quien dice que los jugadores no estarían dispuestos a respaldarlo para que continúe al frente de la escuadra.

Sin duda son voces que están totalmente desinformadas sobre el proyecto que se pretende implementar al interior de la institución.

Ya lo había comentado en entregas anteriores donde se sabe que el proyecto es a mediano plazo donde se pretende ir incorporando a los jugadores jóvenes que actualmente participan en la sub 23 y en las menores.

Este proyecto no es una varita mágica que a los quince días empieza a dar frutos.

Angel Catalina y Albert Espigares trabajan de manera coordinada en la preparación de los jóvenes a los que consideran que cuentan con capacidades para poder debutar en el máximo circuito.

La permanencia en el banquillo de ‘Chepo’ debe durar al menos de dos a tres años para poder llevar el proyecto a buen puerto.

Incluso con malos o pésimos resultados, pues si vamos a seguir en el esquema anterior donde dejamos a Carbajal 6 partidos para después darle dos a Aristeguieta y terminar los últimos partidos del torneo con Carevic, la verdad es que no se va a llegar a ningún lado.

La afición tiene razón en desesperarse, al aficionado común y corriente le importa un ‘rábano’ los procesos, ellos viven en la inmediatez de resultados y poniéndonos en sus zapatos tienen la razón al 100%.

Sin embargo, la realidad que rodea al Puebla es totalmente opuesta a lo que quisiéramos como aficionados., El Puebla no es un equipo comprador que pretenda ganar títulos, la realidad económica solo nos permitirá volvernos productores de jugadores para venderlos posteriormente a los equipos que tienen e invierten dinero para ganar campeonatos.

El proyecto está bien trazado a mi parecer, Gabriel Saucedo es un profesional en la materia, más no un mago.

Es de tiempo nos guste o no, y en ese tiempo la escuadra tendrá que ir siendo renovada en todos los aspectos, dígase jugadores, empleados y pseudo directivos.

Será un proceso doloroso y más doloroso será debido a que el mismo está contaminado por intereses ruines de quienes han usufructuado como suya a la escuadra camotera.

Honestamente cómo le podemos pedir al aficionado a la franja que no esté molesto con el equipo cuando por un lado se le habla de un proyecto a largo plazo debido a que económicamente no se tiene para más y por otro vemos a las ‘madams’ mostrando sin ningún pudor su ‘extraordinary life’ en redes sociales, presumiendo sus viajes, comidas y ropas lujosas las cuales seguramente salen de los fondos del equipo que no tiene para comprar o invertir en jugadores pero sí para que Ro(b)a les pague sus escasos que además los vuelven públicos sin el menor pudor o conciencia.

Esas son las cosas que no terminan por cuadrar en el equipo camotero y que tan enojados tienen a los aficionados.

Si esas ‘golfas’ supieran el daño que le causan a la institución y al equipo quizás al menos no harían públicas sus ‘marranadas’ patrocinadas por quien se siente dueño del equipo y que mantiene a algunos medios de medio pelo para abajo pensando que tiene las espaldas cubiertas para poder seguir delinquiendo con total impunidad al interior del equipo.

Debería meter las manos la Dirección General del equipo para evitar que estas ‘Señoras’ sigan denigrando lo poco que queda de dignidad de este equipo.

Por lo pronto la escuadra camotera está de regreso en Puebla y seguirá entrenando a la espera de que la Liga determine si se pueden desarrollar algunos partidos con los equipos eliminados de la Leagues Cup antes del 25 de Agosto que es cuando se tiene programado reiniciar la jornada 5 de la Liga MX.

Nosotros como siempre seguiremos en línea.

Hasta la próxima.

