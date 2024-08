Poemas y biografía del poeta surcoreano Kang Byeong-Cheol

Staff/RG

Traducción del coreano al inglés por Kang Byeong-Cheol.

Traducción del inglés al español por Jorge Daniel Tejeda Palafox (México).

La flor de loto que florece

Érase una vez, un hombre sabio dijo:

“Se feliz,

Siéntete cómodo,

Aprende a calmarte

Mantén la paz mental.”

La fama y las medallas no significan nada,

Todo desaparece como polvo en el viento.

Cuando la humanidad en ti se pierde.

Perderás una joya preciosa

Cuando eres joven, no respetas las leyes de la naturaleza.

Todo está en un estado de cambio,

Todo envejece.

Aun así, no haces caso a las palabras del sabio.

Participar en una conversación sin sentido,

Debes saber que te estás aventurando a donde no perteneces.

Puedes corregir el mal

Seguir las reglas escritas y las que no,

Respirar profunda y lentamente.

Se feliz,

Ponte cómodo,

Mantén la paz.

Hay grandeza en eso,

Disfruta la alegría de vivir con sabiduría.

La joya de la flor de loto,

Brilla intensamente en ti, en mí y en nosotros.

La vida continúa y el poder de la misericordia es poderoso.

Que la gente dé la bienvenida a la gente.

La flor de Loto espera dar frutos maduros,

Por la paz en la mente humana.

Viejo bereber

Ante mí, apareció de repente un anciano.

En un valle de Marruecos

Me envolvió la cabeza con un turbante azul.

Como un viejo amigo

Como llevaba el turbante azul

Me convertí en un bereber

Reflexioné

¿Qué simboliza este azul?

¡El viejo me sonrió!

El turbante azul es un símbolo como un hechizo que abre mi alma.

Mis labios ardientes se sentían como si hubieran bebido el elixir del amor.

Como el viento que sopla entre las hojas

¡Mi curiosidad melosa voló hacia los bereberes!

como una flecha.

Guerra por el territorio

Los gatos gruñen en medio de la noche

La gente se queja de que es ruidoso.

Haciendo eco bajo la luz de la luna,

La gente no puede dormir debido al espeluznante llanto.

El que da vueltas y vueltas suspira,

“Alguien, por favor, detenga a esos gatos”.

Se cubren con mantas,

Quejándose de las constantes peleas de gatos.

Afuera, los gatos hacen lo mejor que pueden,

En la oscuridad, se mantienen erguidos.

Arriesgando sus vidas para proteger su territorio,

En su mundo despiadado, esa es la forma de vida.

Después de la pelea, el gato se lame las heridas,

Curación bajo la tranquila luz de la luna.

Mientras continúan día a día,

Viven a su manera.

La gente nunca entenderá la vida dura de los gatos.

Simplemente viven la vida que les dan,

La lucha por la supervivencia está escrita en cada tierra.

Una lucha por la tierra, una lucha por el poder, una lucha por preservar la raza.

Los gatos gruñen en mitad de la noche.

La invitación del verano

Mundo de verano, me invitas a tu mundo,

Mundo caliente de colores, temporada fabulosa.

La planta verde pálida será una planta verde fuerte

Bajo el inmenso cielo azul, donde se despliegan sueños verdes

Grandes, grandes nubes flotan en el mar azul,

Festival de principios de verano, alegría en el aire.

La brisa del río susurra, mientras me lleva,

A través de un día espléndido, tan brillante y hermoso.

Tu mundo, me llama con mano suave,

Invocando los sentidos, una gran sinfonía.

El cálido abrazo del sol, una tierna caricia,

Aromas de flores, vestidos de la naturaleza.

Todos los verdes destinados a oscurecerse se marchitan.

Las aves cantan serenatas, sus melodías puras,

Sabor a frutas dulces, un encanto veraniego.

A través del tacto, la vista, el oído, el olfato y el gusto,

Me haces sentir tu mundo, un lugar vibrante.

Mundo de verano, en tu abrazo, encuentro

Tiempo y alegría preciosos, una paz mental.

Esfuérzate por hacer fruta, verano fabuloso, verano.

Los sonidos del bosque de bambú

No importa lo fuerte que sople el viento,

el bosque verde nunca se desmorona.

Cuando el viento pasa,

el bosque verde se alza alto y orgulloso,

Inspirando admiración.

Los sonidos del bosque de bambú,

eco a través de los árboles,

susurros de sabiduría y paz,

llevado por la suave brisa.

Una sinfonía de hojas susurrantes,

Las palabras suaves ganan corazones duros,

una melodía de armonía,

sonando en la cañada del bosque de bambú.

Así que, deja que el bosque te hable,

deja que su sabiduría guíe tu camino,

escucha los sonidos del bambú,

y encuentra la paz todos los días.

Sobre el autor:

Kang Byeong-Cheol es un autor, editor y poeta coreano, nacido en la ciudad de Jeju, Corea del Sur, en 1964. Comenzó a escribir en 1993, publicando su primer cuento, “Song of Shuba”, a la edad de veinte años. nueve. Publicó una colección de cuentos en 2005 y desde entonces ganó cuatro premios de literatura y publicó más de ocho libros. De 2009 a 2014, se desempeñó como miembro del Comité de Escritores en Prisión (WiPC) de PEN Internacional. Además, trabajó como editorialista para NewJejuIlbo, un periódico de la ciudad de Jeju, Corea. Tiene un doctorado en Ciencias Políticas y actualmente se desempeña como vicepresidente del Instituto Coreano para la Paz y la Cooperación. Además, ocupa el cargo de presidente fundador de la Asociación Coreana de Literatura Mundial.

Sobre el traductor:

Jorge Daniel Tejeda Palafox nació el 03 de enero de 1993 en la ciudad de Xalapa, Veracruz. Finalizó la licenciatura de Ciencias de la Comunicación en la Universidad Ives de su natal Xalapa, obteniendo su titulación el 04 de octubre de 2019. Como emprendimiento extra, estableció su marca “Coconsciencia y Salud” en agosto de 2022 después de encarar al cáncer testicular recientemente. Jorge, cuenta con una acreditación por la Organización Internacional De TEFL en la Enseñanza de Inglés. También, se desempeña como articulista, periodista, traductor bilingüe, Community Manager, conferenciante y empresario autónomo.