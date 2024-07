Salvador de Alba Jr. imparable en la Súper Carrera 1 GTM Pro 1

Staff/RG

Salvador de Alba Jr. del AGA Racing Team, ganó la primera carrera de la GTM Pro 1 que se corrió en el Óvalo Aguascalientes México, marcando la primera mitad de la temporada 2024 de la Súper Copa Roshfrans

Con un gran trabajo, el piloto tapatío volvió a ganar, después de haber conseguido ayer la pole para las dos competencias de la categoría,

“Es una alegría enorme todo esto, fue una victoria que la trabajamos mucho. Lo primero que se me ocurre es agradecer a mi familia, a los patrocinadores Red Cola y al equipo, porque el auto realmente anduvo espectacular”, expresó en el podio Salvador.

Tal y como arrancó el piloto de Metaexchange, José Sierra, cruzó la meta en la segunda posición: “Cosecho más puntos que el líder general y eso me ayuda, fue una carrera en la que Salvador era muy rápido y entonces decidí cuidar el auto”

Dimayuga de Compaq-Jemz-Comercializadora Virdi que ocupó la tercera posición en el podio, dijo que ese resultado lo incentivaba a buscar un mejor resultado para la segunda carrera.

La victoria en la GTM Pro 2 fue para Santos Zanella Sr. escoltado por Rafael Vallina y en la GTM Light quienes visitaron el podio fueron Arturo Bojorquez, Gerónimo de Yturbe y Phillip Krull

A pesar de la intensa lluvia que cayó sobre el óvalo hidrocálido la madrugada de este domingo, la pista se puso en condiciones para que arrancara la GTM, aunque por razones de seguridad laS motos no pudieron correr.

TOPO FIVE GTM PRO 1

SALVADOR DE ALBA 40:25.146

JOSE SIERRA 40:32.113

ANDRIK DIMAYUGA 40:32.225

RUBÉN GARCÍA 40:40.753

JOSÉ ARELLANO 40:41.942

EL TAPATÍO DE ALBA COMPLETA UNA TARDE ESPECTACULAR, GANÓ TAMBIÉN LA CARRERA 2 DE LA GTM PRO 1

Hay carreras que no necesitan rebases para ganarlas, esto fue lo que ocurrió con el piloto del AGA Racing Team, Salvador de Alba Jr., que desde la pole se fue solo en busca de su segunda victoria de la fecha cuatro de la Súper Copa Roshfrans.

Así fue la segunda carrera de la GTM con un De Alba brillante y maduro que se llevó un triunfo merecido por muchos motivos.

“Feliz porque recupero el primer lugar del campeonato y sobre todo porque demostramos el poderío del equipo. Ahora viene León donde intentaremos repetir lo de hoy”, comentó.

Buena tarde para el Dimayuga Racing Team que puso a su dos pilotos en el podio en la C2, cosa que no ocurría desde el comienzo de la temporada.

“Lástima que perdí el primer puesto del campeonato, lo que me da aliento es que quedan cuatro fechas para recuperarlo”, aclaró Rubén García Jr. que fue segundo.

Andrik Dimayuga que finalizó tercero al igual que en la carrera 1, dijo que no muy seguido se consiguen dos podios en un mismo día y que va por más en lo que resta del año.

Rafael Vallina ganó la GTM Pro 2 y Arturo Bojorquez la GTM Light en la pista hidrocálida.

TOP FIVE GTM PRO 1 CARRERA 2

SALVADOR DE ALBA 39:17.902

RUBÉN GARCÍA 39:20.838

ANDRIK DIMAYUGA 39:23.432

HELIO MEZA 39:24.437

KOKE DE LA PARRA 39:27.696

PARA SANTIAGO TOVAR FUE EL TRIUNFO EN LA SÚPER COPA ROSHFRANS DE AGUASCALIENTES

Llegó el ansiado triunfo oficial para el piloto Santiago Tovar, que tuvo como fuerte contrincante al regiomontano Juan Cantú que cruzó la meta casi pegado al piloto del Foton No. 26.

“El equipo hizo un gran trabajo con el tracto. Empezamos arrancando desde la cuarta posición, y a partir de allí todo dependía de lo que yo hiciera, esto es algo hermoso que tiene el automovilismo, sufrir si hay que sufrir, pero cuando se gana como hoy, todo vale la pena”, expresó Tovar.

El fin de semana resultó importante para el piloto de Monterrey, Juan Cantú, reflejando todo el trabajo que ha venido realizando, con el tracto No. 17, logró subir al segundo escalón del podio: ““Es algo muy importante para nosotros, hemos trabajado fuertemente para llegar a este podio que se nos había venido negando. Me siento muy contento porque es el reflejo de una ardua preparación desde el año pasado que llegamos a la categoría”.

Tercero finalizó Eduardo Alquicira quien comentó: “Hay días que no se olvidan. Hoy son uno de ellos porque hubo momentos que tuve que exigirme al máximo para conseguirlo. Vienen carreras en las que pienso volver a repetir podios y así pelear por el campeonato”.

1 26 SANTIAGO TOVAR

2 17 JUAN CANTU

3 44 EDUARDO ALQUICIRA

4 7 MARIA JOSE RODRÍGUEZ

5 12 ENRIQUE BACA

REYNA SE IMPONE EN LA F5 PRO 1 Y VALVERDE EN LA PRO 2

Un estupendo fin de semana fue el que tuvo el piloto potosino, Enrique Reyna, subiendo a lo más alto del podio en el OAM de Aguascalientes dentro de la Pro 1 de la F5.

Reyna, tuvo un extraordinario cierre de lo que había comenzado ayer con el segundo lugar de la parrilla: “Cada vez me acerco más a otro campeonato, pero estoy consciente que no me tengo que descuidar porque aún falta la otra mitad de la temporada”.

Federico Solís visitó el segundo escalón del podio: “Me siento muy contento, es un gran resultado que se me dio para poder buscar el campeonato. Agradecer de antemano a todos mis patrocinadores, al equipo, a todos los que me están apoyando para poder seguir dando pasos hacia adelante y poder alcanzar a Enrique”.

Tercero cruzó la meta Iván González quien comentó que en León no puede obtener otro resultado más que la victoria, porque en caso contrario la situación se le pondría muy difícil.

En la Pro 2 de la F5 triunfo para Bernie Valverde, a pesar que quien cruzó la meta primero había sido Chris Valverde pero este último fue descalificado porque la gasolina de su monoplaza tenía mayor octanaje que lo establecido en el reglamento. Segundo se ubicó Ricardo Sánchez y tercero Mike Valverde.