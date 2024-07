Partidos para hoy miércoles 24 de julio; All Star Game, Liga MX Femenil y más

SOY FÚTBOL

Este miércoles 24 de julio pinta para estar lleno de emociones en el futbol, pese a que la mayoría de las ligas siguen en pausa, hay torneos que no paran y otros que están por dar inicio. Destacando el inicio de los partidos de la rama varonil en los Juegos Olímpicos de París 2024, además del Premundial sub 20 de la Concacaf y la Liga MX Femenil.

En los Juegos Olímpicos, este día inicia la actividad de la rama varonil con los partidos: Los partidos que inauguran la actividad olímpica son: Uzbekistán vs. España, Argentina vs. Marruecos, Guinea vs. Nueva Zelanda, Egipto vs. República Dominicana, Irak vs. Ucrania, Japón vs. Paraguay, Francia vs. Estados Unidos, y Mali vs. Israel.

Mientras que en el Premundial Sub 20 de la Concacaf la Selección Mexicana disputará su segundo partido del torneo ante Guatemala, recordando que en la primera fecha golearon a Haití.

PARTIDOS PARA HOY MIÉRCOLES 24 DE JULIO.