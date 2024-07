Norma Piña pide una vez más a AMLO y Sheinbaum diálogo en la Reforma Judicial

María Huerta

De nueva cuenta la magistrada presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Norma Piña pidió al presidente Andrés Manuel López Obrador y a Claudia Sheinbaum abrir él diálogo en la Reforma Judicial.

Además de exigir no caer en la salida fácil, en la improvisacion, toda vez que sería un retroceso en la protección de los derechos humanos.

“Presidente @lopezobrador_ y @Claudiashein, los invito a que “abran la puerta” al diálogo para la Reforma Judicial, no caigamos en la salida fácil, en la improvisacion, no partamos desde cero, sería un retroceso en la protección de los derechos de las personas”.