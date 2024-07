Paola Angon rechaza proyecto de regidores que querían autoasignarse un bono no contemplado en la ley

María Huerta

La presidenta municipal de San Pedro Cholula, Paola Angon, se pronunció por que se reconozca el trabajo de los empleados que hacen la operatividad del gobierno, en lugar de que regidores reciban una compensación por fin de trienio.

Luego que algunos integrantes del cabildo en Sesión Pública de Cabildo querían compensación de fin de año.

En sesión extraordinaria, se informó que la única propuesta era una compensación que los regidores Alejandro Gómez López, Jannet Minto Reyes, Sonia Tolama, Priscila Madrid, Beatriz Pérez Fragoso, David Castellanos Ortiz y Alejandro Oaxaca buscaban autoaprobarse.

No obstante, este punto no pasó, ya que los regidores no acudieron a la sesión.