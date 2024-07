Sheinbaum asegura que el pueblo no quiere la reelección

María Huerta

La presidenta electa Claudia Sheinbaum aseguró que el “pueblo no quiere la reelección”, a anunciar que enviará a la secretaría de Gobernación, la iniciativa de reforma para la no relección, que indica que senadores, diputados locales y federales, suplentes, alcaldes y concejales no podrán ser reelectos para el periodo inmediato posterior.

“El pueblo de México no quiere la reelección y eso vimos en la precampaña, campaña, pregúntenle a las personas si están o no de acuerdo con la reelección”, apuntó.

Asimismo, dijo que será mañana que presente otra tanda de integrantes de su gabinete.