Alejandro Armenta: Reuniones con el equipo de Claudia Sheinbaum y presidentes municipales electos

DEBATE

Por Roberto Desachy Severino

El jueves pasado, durante la reunión de la presidenta y los gobernadores electos, Alejandro Armenta Mier le pidió una reunión lo más pronto posible, para hablar de la seguridad, principal demanda de los ciudadanos en todo el país.

Claudia Sheinbaum Pardo accedió y este miércoles Alejandro Armenta sostuvo un encuentro con el equipo de la próxima presidenta de México, para hablar del tema, porque el objetivo es dar buenos resultados desde el primer día de gobierno: Próximo secretario estatal de Seguridad Pública, en consenso con Claudia Sheinbaum

Por ende, este jueves 4 de julio, tal vez mientras usted lee este texto, el próximo gobernador de Puebla se reunirá con los 217 ediles electos –de todos los partidos, no solo Morena- para aterrizar el tema de seguridad. Esperemos que los munícipes asuman la obligación moral y social de trabajar coordinadamente con los gobiernos federal y estatal en este rubro.

Además, el martes 3, Armenta Mier y el actual mandatario poblano, Sergio Salomón Céspedes Peregrina, realizaron otro encuentro sobre las diferentes comisiones de transición, que ya están conformadas 10 y el siguiente lunes se nombrarán a los responsables de las 3 carteras restantes:Olga Romero Garci-Crespo, coordinadora de la comisión de Finanzas, Administración y Función Pública del equipo de transición

GABINETE, TODAVÍA NADA

Este lunes 8, el gobernador electo precisará la integración de las comisiones en los ODS y la administración descentralizada. La realidad es que, desde que ganó la elección, no ha dejado de trabajar, afinar detalles de lo que será su gestión, puesto que mantiene inamovible su objetivo de responder con buenos resultados a la enorme expectativa que su triunfo generó en la ciudadanía: Disciplinado, ordenado, trabajador y generoso, pero exigente, irónico y contundente, el decálogo de Alejandro Armenta Mier

Por cierto, aunque son naturales las especulaciones, apuestas, dimes y diretes sobre quiénes podrían formar parte del gabinete de Alejandro Armenta, lo real es que él se ha mostrado precavido en este rubro y todavía no hay NADA ni NADIE SEGURO. Como él lo ha dicho, se traerá a sus colaboradores EN FRIEGA y no dejará que malos funcionarios arruinen su gestión: No habrá persecución, tampoco destrucción, pero SÍ se aplicará la ley: Alejandro Armenta

Es el gobernador más votado en la entidad, él es el primer consciente de que lo que está en juego es su sitio en la historia de Puebla y de que enfrenta el reto más importante de su vida: Video desde Puebla: Rodeado de sus seres queridos, Alejandro Armenta recibió la constancia de mayoría

ARIADNA AYALA, COMPROMISO PERMANENTE CON LA SEGURIDAD DE LOS ATLIXQUENSES

El 3 de enero pasado, la presidenta de Atlixco, Ariadna Ayala, entregó 4 nuevas patrullas para la secretaría de Seguridad Pública y, con esto, suma 31 vehículos los comprados en lo que va de su gestión: Desde Atlixco: Ariadna Ayala atendió a conductores del servicio público y reiteró compromiso con la seguridad

El 2 de febrero de este año, el ayuntamiento atlixquense incorporó nuevas cámaras de seguridad, alarmas y equipos intercomunicadores en varias juntas auxiliares, como Atoyatempan, Cosamalopan, Tepango, Coyula, Caleras, etc: Desde Atlixco: Aumentan cifra de cámaras de seguridad

Además, a finales de enero Ariadna Ayala puso en marcha 100 luminarias en diversas colonias y comunidades de Atlixco, que durante años carecieron y/o adolecieron por la falta de este servicio, como Metepec, Valle del Sur, Lomas de Mecapalapa, etc: Desde Atlixco: Ariadna Ayala refuerza la seguridad con iluminación en las colonias

ATLIXCO Y EL ESTADO DE PUEBLA NO SON UNA ISLA

Si un presidente ha sostenido un compromiso permanente por la seguridad de los atlixquenses…ésa ha sido Ariadna Ayala, como lo ratificó este miércoles al reunirse con operadores del transporte público justamente preocupados e indignados por el homicidio de uno de sus compañeros que sufrió un asalto.

Es normal que los conductores del servicio público protesten por el ataque a uno de los suyos, pero también se debe reconocer que el actual ayuntamiento de Atlixco RESCATÓ al municipio de las garras de la ingobernabilidad, inseguridad y delincuencia en que lo dejó su antecesor, Guillermo Velázquez, al que hasta narcomantas le dejaban: Tiembla Guillermo Velázquez en Atlixco; le ponen otra narcomanta en Metepec

Claro que Ariadna Ayala deberá mantener y aumentar la inversión y el trabajo en materia de seguridad, de manera conjunta con los gobiernos estatal, federal y, principalmente, la ciudadanía, que tendrá también que asumir que el estado de Puebla y el municipio de Atlixco no son islas, sino que están rodeadas de regiones afectadas por la delincuencia, como los estados de Morelos, Guerrero o Izúcar de Matamoros y Acatlán, por ejemplo: Desde Atlixco: Ariadna Ayala atendió a conductores del servicio público y reiteró compromiso con la seguridad