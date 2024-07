Retiene “Cebollero” Delgado cetro pluma de LUX Fight League en Zacatecas

Staff/RG

Se impone al experimentado peleador local, “Teco” Quiñonez, en LUX 043

Demostrando amplia superioridad, el artemarcialista costarricense, Édgar “Cebollero” Delgado, retuvo el título mundial de peso pluma de LUX Fight League, al imponerse por sumisión al zacatecano José “Teco” Quiñonez, en el Gimnasio Marcelino González de Zacatecas.

A los cuatro minutos con 18 segundos del primer episodio, Daniela Modad, la tercera sobre la superficie, detuvo el pleito estelar de LUX 043 presentado por Aries Carrocerías, Préstamos Relámpago y Solidar, tras el castigo impuesto por el monarca a la pierna derecha del retador mexicano.

Con este resultado, Édgar hizo la segunda defensa con éxito del cinturón de las 145 libras y de paso logró su victoria 14 en el ámbito profesional, donde tiene además seis derrotas y cero empates.

En tanto, “Teco” Quiñonez sumó séptimo revés en el terreno de paga, en cual cuenta con 11 éxitos y ninguna igualada.

La pelea comenzó con intercambio de patadas de parte de ambos exponentes, con un “Cebollero” visitando la lona en un intento de conectar una seguidilla de ellas.

Sin embargo, el oriundo de San José, Costa Rica, llevó al piso, que es su especialidad, al ex UFC cuando sólo habían transcurrido un poco más de dos minutos del primero de cinco asaltos.

Motivado por el grito de la afición que al unísono gritaba ¡Teco, Teco¡, el artemarcialista local escapó por un instante del castigo del centroamericano, pero ya no pudo resistir el intenso castigo a su pierna derecha y cayó derrotado por el monarca de las 145 libras.

Quiñonez reconoció su revés e incluso levantó el brazo de su rival, antes de que lo hiciera la réferi, en medio de la jaula.

“’Teco’ es un peleador que no por nada ha andado por las ligas más importante de este planeta, es muy talentoso, sí me sorprendió un par de ocasiones, sin embargo, sabía que en el cuerpo a cuerpo era superior esa era la estrategia, es una pelea que me costó mucho la preparación para estar hoy parado en esta jaula, me llena de satisfacción que se logró el objetivo”, indicó “Cebollero” Delgado al final de la batalla.

“Tengo una ruptura de ligamento colateral interior, estuve a punto de botar la pelea, sabía que arriba no me podía fajar, porque no tenía la preparación que me respaldara, el arma más confiable era la lucha en el piso hubo que apuntar a ello”, apuntó el costarricense, quien vistió pantaloncillo negro.

“Me gustaría estar en lo más grande de las Artes Marciales Mixtas no sólo Latinoamericano, sino a nivel mundial. México tiene peleadores sensacionales, LUX tiene los mejores contendientes de las 145 libras, estamos para lo que sea”, subrayó el monarca de peso pluma.

En la contienda coestelar, el sonorense Alejandro “Toro” Corrales (7-2-0) derrotó por sumisión al nicaragüense Julio “Nica” Ruiz, en pleito por el peso ligero.

Por su parte, el zacatecano Diego “Gato” Baltazar (4-6-0) hizo lo propio ante el capitalino Carlos “Lobo” Rivera (15-9-0), en la categoría de las 145 libras.

A su vez, el también exponente local, Carlos “Harley” Márquez (8-10-0) se impuso por decisión unánime al guanajuatense Erick Montelongo (5-11-1), en combate por las 135 libras.

Y en el choque que abrió la velada estelar, el zacatecano Víctor “Perú” Núñez (3-3-0) venció por nocaut al mexiquense Alexander Bastida 2-3-0), en peso mosca.

La caravana de LUX Fight League se trasladará a la Ciudad de México, donde el próximo 2 de agosto se celebrará LUX 044 presentado por Aries Carrocerías, Préstamos Relámpago y Solidar en el Frontón México, teniendo en juego el título mundial ligero entre el nayarita Hugo “Hooligan” Flores ante el venezolano Luis “Tigre” Márquez.