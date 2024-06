Electoral, el objetivo de Biden al cerrar la frontera con México

DEBATE Por Roberto Desachy Severino

Celular y whats 22 21 25 27 83

La decisión del presidente de Estados Unidos, Joe Biden, de cerrar la frontera con México tuvo objetivos electorales, después de que su posible adversario en la elección de ese país, Donald Trump, acusó que la línea fronteriza de ambas naciones es porosa, señaló Luis Ochoa Bilbao, director de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la BUAP.

Entrevistado, Ochoa Bilbao descartó que el cierre de fronteras de Biden contra México haya sido una medida de rechazo hacia el resultado de la elección presidencial en nuestro país, aunque admitió que el mensaje del gobierno americano hacia Andrés Manuel López Obrador y la presidenta electa, Claudia Sheinbaum, sí consiste en exigirles que controlen la frontera y que, si no lo hacen, Estados Unidos tendrá que tomar medidas en su propio territorio.

La decisión de blindar de migrantes a los Estados Unidos no fue contra AMLO o Claudia Sheinbaum, sino hacia nuestro país en general, que deberá invertir muchos más recursos para atender a todos los visitantes centroamericanos que esperaban llegar a Norteamérica y no podrán hacerlo: Biden ‘blinda’ a EU de migrantes: Ordena cerrar hoy la frontera con México por solicitudes de asilo

Como estaba precisado en el proyecto que México firmó con el ex presidente norteamericano, Donald Trump, los mexicanos deberemos canalizar recursos para absorber la migración centroamericana, que se quedará en el norte de nuestro país. Por ende, habrá que construir albergues, darles, comida, etc.

AL MENOS NOVIEMBRE, EL CIERRE DE LA FRONTERA ENTRE MÉXICO Y ESTADOS UNIDOS

El cierre de la frontera con México decretado por Biden inicios de junio, abundó el internacionalista, fue una decisión que el presidente americano venía anunciando a AMLO desde una semana antes, porque el flujo de migrantes era mayor al que Estados Unidos podía administrar.

También fue una decisión de política electoral, ya que Trump acusaba que los límites territoriales México-americanos eran porosos, que entraba cualquiera: Trump afirma que quiere que inmigrantes vengan de “países agradables” como Dinamarca y Noruega.

Ochoa Bilbao subrayó que en este momento no se puede saber cuánto durará esta medida, pero “probablemente de aquí a noviembre”; es decir, cuando se realice la contienda presidencial en aquel país: No se puede cerrar la frontera entre México y EU: AMLO

Respecto a la próxima elección por la presidencia de los Estados Unidos, el hecho de que a finales de mayo Donald Trump haya sido encontrado culpable de 34 diversos delitos NO lo inhabilita para ser candidato e, incluso, ante la base electoral de los republicanos lo fortalece: Trump se convierte en el primer expresidente de EE.UU. en ser hallado culpable en un juicio penal

TRUMP, CON UN PIE EN LA CASA BLANCA…OTRA VEZ

Después de que le encontraron culpable de 34 delitos, todos los republicanos salieron a defender a Trump, aunque tampoco puede negarse la posibilidad de que Joe Biden le gane el primer debate entre los contendientes presidenciales americanos. Además, habría que tomar en cuenta que el expresidente norteamericano estará enfocado en defenderse de los procesos legales en su contra.

No obstante, Ochoa Bilbao advirtió que en ese país ocurre lo mismo que en México; es decir, que el electorado conservador es el que más sale a votar y, en este caso, su claro favorito es Donald Trump, que ante la imposibilidad de hacer campaña puede victimizarse: Donald Trump: El juicio fue amañado y orquestado por la Casa Blanca

Para la sucesión presidencial americana, “el problema de los demócratas es convencer a los demócratas de votar por Biden, no están al 100 por ciento con él, algunos todavía esperan alguna sorpresa en la convención de su partido, no lo ven como un presidente que pueda durar 4 años más”.

Por su edad, sectores del partido demócrata no consideran a Joe Biden como un presidente fuerte, además de que físicamente se ve más desgastado que Trump, que –por su parte- se ve como alguien preocupado emocionalmente por sus problemas legales, aseveró el académico. Para concluir, alertó que, a pocos meses de la elección presidencial, todo apunta a que el republicano ganará nuevamente la presidencia de Estados Unidos.

Ello implica que, otra vez, lanzará amenazas, diatribas contra la migración y México y pedirá revisar el T-MEC. Y aunque no se sabe cómo podría ser la relación de Donald Trump con Claudia Sheinbaum, se debe tener en cuenta que el americano NO es feminista, sino misógino y no fue amable con la alemana Angela Merkel y, por ende, “no tendría por qué serlo con la próxima presidencia de México”, finalizó Ochoa Bilbao.