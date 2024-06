Lupita Daniel Hernández le pone piedras…¡a su propio compañero Omar Muñoz en Cuautlancingo!

DEBATE

Por Roberto Desachy Severino

Beneficiada directa de la ola obradorista en 2018, Lupita Daniel Hernández obtuvo ese año la presidencia municipal de Cuautlancingo, pero su ayuntamiento fue pésimo y tuvo que regresárselo al panista Filomeno Sarmiento: Se manifiestan pobladores de Almecatla contra la presidenta de Cuautlancingo, Guadalupe Daniel; le exigen agua

No contenta con haber fracasado como edila de Cuautlancingo, Guadalupe Daniel Hernández se apuntó en las encuestas morenistas de este año y su compañero, Omar Muñoz, le ganó “apenas” por 14 puntos, aunque, a la hora de las negociaciones internas, impuso a su hija Ana Laura como regidora.

A pesar de que Omar Muñoz ganó de manera contundente el municipio, lo que beneficia directamente a su hija, que es regidora, Lupita Daniel intenta movilizar al sindicato del ayuntamiento, una presunta organización gremial que ella misma fundó en 2021, después de perder las elecciones concurrentes.

Luego de ser apabullada por el PAN en las urnas en 2021, la entonces presidenta municipal de Cuautlancingo organizó de manera súbita un presunto “sindicato”, para ponerle piedras a su sucesor, Filomeno Sarmiento, que tampoco es muy inteligente que digamos y de manera irresponsable e irreflexiva corrió a 150 trabajadores.

EL PEOR ENEMIGO DE UN GOBERNANTE MORENISTA ES…¡OTRO MORENISTA!

Como era de esperarse, los trabajadores despedidos del ayuntamiento cuautlancinguense metieron recursos legales e inició el pleito laboral, que, hasta ahora, le costaría cerca de 70 millones de pesos al próximo ayuntamiento que encabezará Omar Muñoz: Justicia federal da revés al ayuntamiento de Cuautlancingo

Tal vez sea normal que la ex edil de Cuautlancingo haya armado su sindicato del ayuntamiento después de perder las elecciones, para ponerle trabas a su sucesor panista y, de paso, manejar las cuotas de los trabajadores. Quizá sea “lógico” que, superada por las de 10 puntos en las encuestas de Morena, Lupita Daniel haya impuesto a su hija Ana Laura como regidora, dentro de las negociaciones que en todos los partidos se realizan para armar candidaturas.

Pero lo que no es normal y podría, incluso, considerarse traición es que esté azuzando al sindicato…para causarle un daño financiero de 70 millones de pesos al siguiente ayuntamiento, no solamente porque su hija será regidora, sino que ¡incluso la misma Lupita Daniel fue presunta coordinadora de campaña de Omar Muñoz!.

Así que el alcalde electo de ese municipio tendrá que aprender –muy rápido – que el peor amigo de un morenista es otro y que, a la hora de pelear por los recursos y puestos públicos…¡ni en tu propia ex coordinadora de campaña puedes confiar!.

LA “BROMITA” DE KARINA PÉREZ A OMAR MUÑOZ

La diputada federal morenista electa en la zona de las cholulas, Karina Pérez Popoca, le jugó una “bromita” algo pesada a su correligionario y futuro presidente municipal de Cuautlancingo, Omar Muñoz, pocos días después de que ambos ganaran sus respectivas elecciones.

Resulta que el equipo de Omar Muñoz organizó el 7 de junio una especie de verbena popular, con tacos al pastor y música en vivo, para festejar su triunfo en las urnas del domingo anterior. El alcalde electo en Cuautlancingo invitó a su compañera Karina Pérez Popoca, quien extendió el llamado a los representantes de los medios de comunicación, que –originalmente- no habían sido convocados por el futuro munícipe.

Por obvias razones, los organizadores del convite no habían contemplado a reporteros, fotógrafos, etc y, en consecuencia, no estaban preparados y no les cayó muy en gracia el imprevisto. ¡Ah, qué bromista doña Karina Pérez y qué pesado se llevan los de Morena!.