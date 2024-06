Panteón Rococó llega a Puebla con “Esta noche 2024”

Paco Barajas, trombonista de la emblemática agrupación, platica sobre el concierto.

-Sábado 15 de junio, 21:00 horas, Centro Expositor.

Por Mino D’Blanc

Panteón Rococó llega a Puebla con su exitosa gira “Esta noche 2024” este sábado 15 de junio a las 21:00 horas al Centro Expositor.

Platicamos con Paco Barajas, trombonista de Panteón Rococó, en relación a lo que será este concierto. Agradecemos las finas atenciones de la licenciada Marisol Cuevas para la realización de nuestro trabajo periodístico.

MD’B: ¿Qué va a suceder esta noche del 15 de junio en la ciudad de Puebla con Panteón Rococó?

PB: El público poblano fueron los que exigieron que fuéramos solos porque teníamos un tiempo yendo a todos los festivales que se hacen muy buenos que se hacen en la ciudad de Puebla, en la feria también, y esta vez les dimos gusto y vamos a ir a tocar en un concierto de la banda y con muchísimo gusto. Lo que pueden esperar es un concierto completo con todas las rolas que están esperando escuchar y demás, que no siempre podemos poner en un festival, porque generalmente son más cortos. Tocaremos aproximadamente entre dos horas y cuartos y dos horas y media.

MD’B: ¿Qué canciones interpretarán en este concierto?

PB: Nunca revelaríamos antes el set list porque además mentiríamos. Realmente lo preparamos unos momentos antes de subir. Depende como vayamos viendo a la gente, hay cosas que no pueden faltar; seguramente como “La dosis perfecta” o “La carencia”, ahora sí lo que complete eso lo iremos soltando en vivo, pero sí vamos a tocar muchísimos temas de la banda, seguramente un par de covers más y bueno, lo que sí es seguro es que va a ser un show muy energético.

MD’B: ¿Van a tener invitados especiales?

PB: No lo sabemos aún. A veces se van dando en el tiempo. En este momento no puedo confirmar a ninguno.

MD’B: De todas la canciones, de todos los éxitos que ha grabado Panteón Rococó, ¿cuál es la que más te gusta? ¿Con cuál es la que más te sientes identificado?

PB: La verdad es que son diferentes, depende el tiempo en que me lo preguntes. Siempre disfruto mucho disfrutar “La carencia”, aunque la hemos tocado muchísimo o “La dosis perfecta”, pero también en este momento “Abajo y a la izquierda” que es una rola que me encanta. Disfruto muchísimo tocar todas las rolas, ahora sí depende el estado de ánimo que vaya teniendo.

MD’B: ¿Cuál consideras que es el sonido que nunca ha cambiado de Panteón Rococó, tengan los discos o canciones que tengan y con lo que se eterniza Panteón Rococó dentro de la música?

PB: Nunca hemos querido diferenciarnos. Nosotros no quiero decir que seamos unos músicos más, pero somos músicos haciendo música y no pensamos tanto en eso. Lo que creo que es uno de los éxitos también son esas ganas que tenemos del escenario; nos encanta grabar discos, nos encanta hacer videos, nos encanta hacer entrevistas, pero lo que más nos gusta es estar pisando un escenario y bailando muchísimo con la gente, tener muchísima interacción que creo que es uno de nuestros sellos, haciendo a la gente muy parte de nuestro show y de nuestra vida en general.

MD’B: En relación a esta serie de conciertos y presentaciones, ¿han pensado grabar algún DVD, una producción discográfica o algo especial de estos conciertos?

PB: Permanentemente estamos grabando los shows, no importa si los vamos a sacar o no. El año que entra cumplimos 30 años y seguramente por ahí vamos a sacar algo con muchísimas partes de muchísimos shows de todo el mundo. Nosotros casi no nos gusta esto de un show en particular grabarlo y hacer disco porque a veces ese show tal vez no sea tan bueno, entonces nos gusta estar grabando todo el tiempo, grabamos todo el tiempo y después decidimos de dónde tomamos una parte, quizás inmortalizarla, hacer una cosa así.

MD’B: Han tenido colaboraciones con muchos artistas, con muchas agrupaciones. ¿Qué crees que Panteón Rococó con toda la trayectoria que tienen le pueden aportar a dichos artistas, a dichas agrupaciones?

PB: Híjole, yo creo que a alguien como Alex Lora no hay mucho que enseñarle, es un monstruo que tiene más de 50 años en los escenarios. Lo que es muy padre con artistas como él en particular es compartir experiencias en su manera de cotorrear con el público, pero creo que en ese sentido siempre vibra muy bien con nosotros porque le encanta echar desmadre con la gente y eso es de lo que se trata Panteón y en ese sentido Denisse Gutiérrez es lo mismo, porque ella toca en una banda que es muy, muy seria de pronto y maneja otro tipo de mod y cuando llega a cantar con nosotros se divierte muchísimo y yo creo que es a lo que se suben todos los cantantes con Panteón Rococó. Recientemente estuvimos en Monterrey cantando con Carín León en su show y la verdad lo que él quería que hiciéramos es echar desmadre porque es lo que ve la gente en nuestro show y ellos cuando están con Panteón se ponen en ese mod de brincar, de cantar, de gritar, de hacer muchísima interacción con la gente. Entonces más allá de enseñar, es esa parte de compartir con ellos y de que se suban a ese barco.

MD’B: ¿Cuál es la principal aportación que deja Panteón Rococó a la historia de la música a nivel mundial?

PB: Yo creo que el hecho de mover la música de este momento en la ciudad de México a todo el mundo. Yo creo que eso sería nuestra principal aportación. Llevar esa fotografía de lo que es la ciudad de México a todo el mundo en estos últimos 30 años, yo creo que es lo que hemos hecho, llevar un poco de esta música de acá y ya más ampliamente de México, porque justo hemos tureado por todo el país, hemos mostrado un poquito de lo que es la música mexicana al mundo y estamos muy orgullosos de eso.

MD’B: Eres un gran trombonista. ¿Alguna vez te ha traicionado el trombón o alguna vez has traicionado al trombón y cómo ha sido la reconciliación entre amos?

PB: Nunca nos hemos traicionado. Yo la verdad tengo que agradecerle a mi instrumento que me ha hecho ser lo que soy, me ha hecho estar en muchísimos lugares y si bien a veces me harta y no lo quiero ver, la verdad es que siempre que nos reencontramos es para pasarla muy bien. Es un instrumento muy exigente, muy celoso, que como dices, si lo dejo tocar una semana no se deja, entonces tenemos ahí nuestros pleitos, pero siempre nos reconciliamos. La verdad ya bastantes años tocándolo, si con Panteón vamos a cumplir 30 años, tengo como 34 o 35 tocando el trombón, entonces es mi relación más larga y la más feliz, la verdad.

MD’B: ¿Qué debe tener una canción para que la interprete Panteón Rococó?

PB: Solo gustarnos. Somos muy fanáticos de la música, somos muy fans de mucha gente. Para nosotros a veces es un sueño estar interpretando esas canciones que hemos tenido la suerte de interpretar de repente con gente muy importante para nosotros como lo fue Óscar Chávez, como lo fue Juan Gabriel, que hoy en día dejaron de ser grandes monstruos de la música a ya leyendas de la música mundial y que tuvimos la suerte de tocar con ellos sus canciones y es eso, ¿no?, somos melómanos hasta la fecha y somos gente que todo el tiempo estamos buscando música nueva y nos encanta interpretar música nueva o música conocida de grandes artistas, grandes exponentes de la música.

MD’B: ¿Por qué el público poblano o de los lugares circunvecinos tienen que ir al concierto “Esta noche 2024” de Panteón Rococó este sábado 15 de junio a las en el Centro Expositor en Puebla?

PB: Porque se van a divertir mucho, van a gozar y a cantar cada una de nuestras canciones y porque dirán “Esta noche” es una de las más inolvidables de nuestras vidas.

Los boletos para “Esta noche 2024” con Panteón Rococó en Puebla tienen un costo de Zona VIP: $1,747, Preferente: $873 y General: $582 y se pueden adquirir en el siguiente link: https://ventas.ticketselect.mx/ordertickets.asp?p=65