¿A qué hora es el Gran Premio de Mónaco?

La carrera más famosa del año recibe una vez más a la F1 prometiendo una clasificación y carrera indescifrables

Octava ronda de la Fórmula 1. Es la carrera más famosa, pero también una de las más complicadas por el tipo de trazado. Además, se celebra la 70ª edición del Gran Premio de Mónaco.

La calificación toma máxima importancia. Hay un 77 por ciento de probabilidad que salga el Safety Car durante la carrera, y de acuerdo a Pirelli hay una estrategia clave: parar lo más tarde que se pueda para aprovechar cualquier auto de seguridad.

Estos son los horarios a seguir y lo que podemos esperar en cada sesión para este fin de semana de Fórmula 1.

Primera práctica libre

Viernes 24 de mayo, 5:30 A.M. CT/ 7:30 ET

Comencemos con los neumáticos. De nuevo Pirelli llevará lo más blando disponible en su gama de caucho. C3, duro, C4, medio y C5. Esto es porque al ser un circuito callejero, se debe llevar un neumático que caliente rápido para darle a los autos el máximo agarre posible en una pista de poco grip.

Red Bull ha sufrido con este neumático –sobre todo con el C3-. Sin embargo, eso sucedió en Miami y notoriamente en Imola, en Mónaco serán otras condiciones tanto de pista como meteorológicas ¿Qué pasará con Red Bull?

Otra situación importante de esta sesión, es no pegarle a los muros para poder estar en el siguiente entrenamiento con el auto integro.

Segunda práctica libre

Viernes 24 de mayo, 9:00 A.M. CT/11:00 ET

Es la práctica más importante ya que es la que dará la información más confiable para la puesta a punto. Se espera un clima nublado y frío en el Principado, por lo que la puesta a punto mecánica será muy importante para que los neumáticos puedan tomar temperatura y los pilotos tengan el agarre para hacer las 19 curvas lo más rápido posible.

Mónaco es la pista de más baja velocidad promedio por vuelta, el grip mecánico (altura, suspensiones) es más importante que el aerodinámico, limitado por las bajas velocidades. Veremos alas muy grandes y anchas porque se necesita todo el downforce posible. También es vital la tracción, más que la velocidad punta; en otras palabras, salir lo más rápido de las curvas, es lo importante.

Una configuración en la que Red Bull no parece tan favorito (sobre todo porque tendrá que levantar el auto, y eso les perjudicó en Imola). Una situación que equipos como Ferrari o McLaren deberían explotar.

Tercera práctica libre

Sábado 25 de mayo, 4:30 A.M, CT/6:30 ET

Última sesión de entrenamiento. En esta los equipos se enfocarán en apuntalar la puesta a punto con la información que hayan estudiado y sacado de los simuladores o, definitivamente hacer cambios amplios y hasta radicales si tuvieron una mala segunda sesión.

Como en la primera tanda de prácticas, en esta es sumamente importante no dañar el auto, pues unas cuantas horas después hay que salir a calificar.

Clasificación

Sábado 25 de mayo, 8:00 A.M. CT/ 10 ET

Es la sesión de calificación más importante de la temporada. Es complicado rebasar en Mónaco y más si tu auto es tan grande como los actuales F1, más anchos y largos que cualquier otro F1, al menos en lo que va del siglo.

Esperamos una parrilla de salida muy mezclada, ya que los tiempos de vuelta de los autos están muy parejos. Eso no quiere decir que esperemos un Williams muy adelante, pero si se mezclará más el medio pelotón y el de los autos rápido. Por lo tanto, los Red Bull los Ferrari o McLaren, hoy por hoy los tres equipos más fuertes, no deberán conceder la mínima ventaja, pues si se equivocan por poco, puede costar mucho en la carrera. En otras palabras, si uno de estos autos tiene una mala calificación, les puede costar salir por detrás de uno o los dos Mercedes, Aston Martin, RB o Haas, y eso sería perder mucho tiempo en la carrera.

Gran Premio de Monaco

Domingo 26 de mayo, 7:00 A.M. CT/ 9:00 ET

Se le darán 78 giros al circuito más pequeño del calendario (3.3 kilómetros). Si la carrera es fluida, si no hay muchos autos de seguridad, rápidamente los autos más rápidos le dan alcance a los más lentos y eso complica su tiempo de vuelta.

Lo que no se haya logrado en calificación, se pagará en el gran premio. Rebasar es muy complicado y la pista no permite el mínimo error, pues los muros están muy cerca. Así que configurar un buen plan de carrera es tan importante como que el piloto tenga buenas manos. En pits se puede hacer lo que es muy complicado en pista: rebasar. No equivocarse en pits es vital para los equipos.

Mónaco es una buena oportunidad para Ferrari, pero deben hacer una calificación perfecta. Verstappen, como siempre, sacará todo el resto que tenga –tal y como hizo en Imola- mientras los McLaren también se perfilan para pelear por esta victoria. ¿Habrá alguna sorpresa?

¿Cómo se ve el campeonato de pilotos?

Max Verstappen 161 puntos

Charles Leclerc 113

Sergio Pérez 107

Lando Norris 101

Carlos Sainz 93

Oscar Piastri 53

George Russell 44

Lewis Hamilton 35

Fernando Alonso 33

Yuki Tsunoda 15

Lance Stroll 11

Oliver Bearman 6

Nico Hulkenberg 6

Daniel Ricciardo 5

Esteban Ocon1

Kevin Magnussen 1

Alexander Albon 0

Zhou Guanyu 0

Pierre Gasly 0

Valtteri Bottas 0

Logan Sargeant 0

¿Cómo se ve el campeonato de constructores?

Red Bull 268 puntos

Ferrari 212

McLaren 154

Mercedes 79

Aston Martin 44

RB Honda 20

Haas Ferrari 7

Alpine Renault 1

Williams Mercedes 0

Kick Sauber 0