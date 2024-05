El obispo Rangel Mendoza descartó denuncias por lo que se ha dicho sobre su caso

María Huerta

A través de redes sociales, la Conferencia del Episcopado Mexicano (CEM) compartió un mensaje del obispo emérito de la diócesis de Chilpancingo-Chilapa, Salvador Rangel Mendoza, quien detalló que no presentará denuncia alguna.

“Con todo corazón perdono a todas las personas que me han hecho daño, por los que he sido víctima, así como a aquellos que me han revictimizado producto de la desinformación”, se lee en el mensaje.

Rangel Mendoza agradeció a todas las autoridades, tanto legales como eclesiásticas, que hayan colaborado en su caso, en especial a su abogado Luis Gasca.