Ramírez Racing se lleva el triunfo en Trucks México Series

Staff/RG

Aldama, Chihuahua a 5 de mayo de 2024.- Gerardo “Chispa” Rodríguez y el equipo Ramírez Racing/Prestoflam siguen con su paso contundente en la categoría Trucks México Series, al conseguir su segunda victoria y tercer podio en lo que va de la temporada 2024. El piloto de la camioneta #08 con los colores de SERTRES del Norte mejoró su segunda posición de partida para llevarse los laureles en el Dorado Speedway de Chihuahua.

Este fin de semana el equipo Ramírez Racing/Prestoflam, tuvo doble participación en Chihuahua, en la NASCAR México Series, estuvo el auto #08 bajo el comando de José Luis Ramírez, pero en las trucks sacó chispas con la buena actuación de Gerardo.

Rodríguez ha demostrado en su regreso al campeonato que está dispuesto a luchar por el título y lo ha demostrado este fin de semana, superando con un manejo contundente e inteligente a sus rivales en pista, es una muestra de que se toma en serio esa meta y está trabajando para lograrla.

Durante el primer stage, Gerardo se mantuvo administrando su camioneta, y se posicionó de manera firme dentro del top-5, labor que le permitió a la postre tener los neumáticos y temperatura en buen estado para tener un cierre que arrancó los aplausos de los asistentes del óvalo chihuahuense..

Al comenzar la parte complementaria, la camioneta #08 se metió al top-4, en primera instancia se mantuvo a expectativa, pero sólo se preparaba para buscar un cierre contundente que le diera su segunda victoria del año.

Al llegar los últimos giros se abalanzó hacia el liderato, estrategia que fue la perfecta aunada a una gran maniobra por fuera que le permitió rebasar a los tres autos punteros para apoderarse de lo más alto del podio.

“Es un gran resultado, mi segunda victoria del año y lo logramos con un gran cierre, durante la carrera me sentí cómodo por la segunda línea y confiaba que al final nos iba a rendir frutos,y para nuestra fortuna así fue, estoy muy agradecido con todo el equipo, con José Luis que me pusó una gran camioneta, con Betty, con mi spotter, con todo el equipo que sin ellos no sería posible”. dijo Rodríguez.

El contraste de la historia sucedió dentro de NASCAR México Series, donde desafortunadamente una pinchadura arruinó nuestra carrera, después de eso perdimos el balance del auto y decidimos abandonar para no arriesgarnos a tener un contacto que afectara el auto de manera importante.

“Nos vamos con un sabor agridulce, contentos por el triunfo de “Chispa Rodríguez” pero con ese mal sabor de boca por no obtener un buen resultado en mi categoría, ahora nos toca enfocarnos en la siguiente carrera, donde hemos mostrado un buen balance, buenos tiempos y esperamos obtener un buen resultado, que sería un gran impulso anímico para todo el equipo”. Señaló José Luis Ramírez.

El siguiente compromiso de Ramírez Racing tanto en las Trucks México Series como en NASCAR México Series, será el sábado 25 de mayo cuando ambos campeonatos visiten el Autódromo Monterrey.