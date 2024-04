Eduardo Rivera participó en el foro “Hablemos México”

Las temáticas abordados fueron salud, educación, medioambiente, economía, seguridad, arte y cultura

Desde Puebla

“Hablemos por México”, iniciativa de la comunidad universitaria que se llevó a cabo en la UPAEP, abrió el micrófono a Lalo Rivera, candidato a la gubernatura del Estado por la Coalición ‘Mejor Rumbo por Puebla’ para dar a conocer a las y los jóvenes sus propuestas en materia de educación, medioambiente, economía, seguridad, arte y cultura.

“Apuesten su liderazgo, involúcrense, enójense, critiquen, arriésguense y hoy más que nunca nuestro Puebla y nuestro México los necesita”, comentó Lalo Rivera a las y los universitarios que se dieron cita en la Centro de Vinculación UPAEP.

Y agregó que lo que está en juego este 2 de junio “no es tú futuro, es tu presente, son tus libertades, es la democracia que está en riesgo, es tu seguridad, es la empresa que vas a crear terminando la universidad, es el empleo que tú necesitas”.

Propuso cuatro acciones concretas en salud: la Tarjeta de Salud, equilíbrate, salud 24/7 y jornadas de especialistas. En el tema de educación, Lalo Rivera dijo a las y los universitarios que como Gobernador va a mejorar la calidad, que las carreras tengan pertinencia en el ámbito laboral; incrementar los recursos para poder garantizarla para jóvenes que no tienen oportunidad de salir de sus comunidades; acceso total al Internet para formación y capacitación; acciones que se tendrán que efectuar en coordinación con el Estado y las instituciones educativas.

En cuanto al cuestionamiento sobre el cuidado del entorno y el mejoramiento de la calidad del medio ambiente, el candidato del PAN, PRI, PRD y PSI, indicó que los gobiernos del Estado y Federal han sido omiso e irresponsables, y hay municipios donde no hay agua, donde se están contaminando los suelos, se quema la basura, tapa ilegal de árboles.

Por lo que en la materia propone la reforestación y conservación del suelo; captación de agua pluvial; rellenos sanitarios utilizados con las normas oficiales y de manera adecuada, y una cultura de cuidado al medioambiente.

Cómo mejorar el nivel de vida de los habitantes y promover el desarrollo, fue la tercera pregunta, a la que Lalo Rivera respondió que no habrá mejora a la economía, combate a la desigualdad ni a la pobreza si no hay desarrollo regional y si no hay crecimiento económico.

Las propuestas en este sentido son el otorgar créditos sin intereses para la apertura o mejora de negocios; capacitación desde el gobierno y las cámaras empresariales; y exención del impuesto sobre la nómina para las empresas que contraten a egresados menores de 25 años.

“El mejor gobierno es el que no le quita el tiempo a la gente”, por eso también apuesta por la mejora regulatoria mediante la tecnología para que sea digital.

Lalo Rivera en cuanto a seguridad apuntó que esté ha sido el sexenio más sangriento de la historia del país, por lo que tiene varias propuestas: fortalecer a la Fiscalía General del Estado aportando más recursos; profesionalizar y capacitar; derecho al Infonavit, seguro de vida, sueldo decoroso, garantizar que sus hijos pueda estudiar la universidad; inversión en video cámaras y patrullas; prevención, promover el deporte, combatir las adicciones, mejorar los espacios públicos, y es fundamental la participación ciudadana.

Finalmente, el arte y la cultura también es una temática importante entre sus propuestas, en su sexenio habrá estímulos para la creación, festivales nacionales e internacionales, espacios para creadores y un trabajo entre las instituciones y el Gobierno para impulsar a las y los artistas.

Lalo Rivera cerró su diálogo con los jóvenes invitándolos a que elijan bien, a que se involucren y apuesten su liderazgo por Puebla y México. “Yo vengo a hacer un compromiso con ustedes, un rumbo seguro para que tú estés mejor, es con Lalo Gobernador”.