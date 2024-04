Alejandro Armenta, sin descanso por la unidad

DEBATE

No le debe la postulación a nada ni a nadie, más que a su trabajo político y a los permanentes recorridos por la entidad desde hace varias décadas.

Pero es un hecho que el candidato de la 4T al gobierno de Puebla, Alejandro Armenta Mier, no quiere dejar a nadie atrás y, por el contrario, desde que ganó la candidatura se dedicó a tejer fino por la unidad interna, sabedor de que las encuestas no votan y que los mayores enemigos de cualquier político son el exceso de confianza, la soberbia y exclusiones: Unidad, pidió Alejandro Armenta al ser ratificado como candidato de la 4T al gobierno de Puebla

Armenta Mier da muestras permanentes de inclusión y unidad con todos los grupos y personajes de la 4T, incluidos aquellos cuyas soberbia y frustración luego de perder la contienda interna les ha llevado a hacer berrinches, amenazas, exigencias fuera de lugar y otros desvaríos: Nacho Mier amaga con dejar la candidatura.

Nacho Mier, Julio Huerta, Claudia Rivera, Rodrigo Abdala, Olivia Salomón, Liz Sánchez, etc, todos los ex precandidatos de la 4T al gobierno de Puebla han recibido respeto, empatía y, principalmente, espacios de participación en la campaña de Alejandro Armenta. Aprovecharlos y ser leales al presidente de México y a Claudia Sheinbaum o no hacerlo será decisión PARTICULAR de cada uno.

GUMARO SANDRE POPOCA, DE LOS MEJORES CUADROS ARREBATADOS POR MORENA A MRP

Mucho se ha mencionado de diversos aspirantes que se arrebataron Morena y la oposición. Por ejemplo, la ex precandidata panista a la alcaldía de San Pedro Cholula, María Fernanda de la Barreda, quien finalmente fue postulada a la diputación local, pero por la 4T: Paola Angon y María de la Barreda entregan prendas abrigadoras a abuelitos

Otra historia es la de Saturnino López Hidalgo, el ex presidiario y ex edil panista de Tecamachalco, a quien el coordinador de los diputados federales morenistas y contendiente a senador, Ignacio Mier Velazco, quiso imponer como aspirante de la 4T, pero que finalmente fue postulado a la alcaldía de ese mismo municipio por el PSI: Acusado de varios delitos, la FGE confirma detención de Inés Saturnino López, ex presidente de Tecamachalco

Sin duda, las salidas del PAN de María Fernanda de la Barreda y Paola Angon restan muchas posibilidades de triunfo a MRP en San Pedro Cholula y la zona metropolitana, aunque –francamente- dudo que Saturnino López Hidalgo represente una VERDADERA PÉRDIDA para la 4T y el clan de Nacho Mier: Postular a un ex presidiario, entre las exigencias de Nacho Mier a Morena

Una adhesión interesante para Morena es la de Gumaro Sandre Popoca, el presidente municipal de San Nicolás de los Ranchos, que en 2021 ganó con las siglas del PAN-PRD-PRI, pero que en las elecciones de junio estará cobijado por la 4T. Se trata de un buen político, el primero nacido en una de las juntas auxiliares en ganar el ayuntamiento: En 2022 se invirtieron 61 mdp en infraestructura: Gumaro Sandre

A diferencia de la mayor parte del país y el estado, donde Morena es muy fuerte, en San Nicolás de los Ranchos no existe, su presencia es marginal, ya que en ese municipio solamente tienen estructura y ascendencia social el PRI y PRD. En consecuencia, la postulación de Sandre Popoca puede aumentar la representatividad de la 4T en dicha zona de la entidad.

¿DÓNDE ESTÁ AUGUSTA VALENTINA?

Si tiene la suerte de toparse con Augusta Valentina Díaz de Rivera, la presunta dirigente estatal del PAN, por favor avísele que la campaña 2024 ya empezó y que, al menos en teoría, ella debería estar en ella.

De manera inexplicable, injustificable, Valentina no ha mantenido un perfil bajo, ¡sino inexistente, invisible!, lo que ha provocado -entre otras cosas- que el PRI se fuera por la libre en la disputa por la presidencia municipal de Atlixco, que el PAN le haya regalado San Pedro Cholula al PRD y que en San Andrés su partido sufriera una dolorosa fractura: Paco Mixcoac, ex consejero estatal del partido, renunció al PAN y tronó contra Augusta Valentina

Al parecer, también habrá que decirle a la sedicente presidenta del blanquiazul ¡que las vacaciones de Semana Santa ya terminaron y que no se ha aparecido en ningún acto de campaña!.