Nacho Mier amaga con dejar la candidatura

Jorge Barrientos

El candidato al Senado de la República por la colección de Sigamos Haciendo Historia, Ignacio Mier Velasco, aseguró que, “si el costo de la candidatura es que me quieren poner bozal, antes de que me lo pongan yo la dejo”, ante el extrañamiento emitido por la coalición Morena, PT, FxM y Nueva Alianza.

En este sentido, desmintió que esté azuzándolas a la gente para crear caos al interior de Morena y advirtió que, si pretenden ponerle un bozal para que no haya diálogo, les dejaría la candidatura.

Asimismo, advirtió que sí, para mantener su candidatura, debe callar sus opiniones respecto al proceso que están llevando los dirigentes estatales, les puede dejar la candidatura a la primera fórmula al Senado de la República.

“Yo cuento con un respaldo ciudadano importante y, si el costo de la candidatura es que me quieran poner bozal, antes de que me lo pongan yo la dejo, si eso es lo que va a resolver el problema para que Morena se fortalezca y es lo que requiere, yo no tengo ningún inconveniente, yo soy fundador, yo no lucho por puestos, yo no lucho por cargos, yo soy el primero que lo ha dicho que el que quiera un puesto que se vaya al mercado”