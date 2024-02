“Baby Face” Patrón quiere arrebatarle el cetro mundial a “Cebollero” Delgado

Staff/RG

Se enfrentarán en pelea estelar de LUX 039 en Puebla

El artemarcialista poblano, Francesco “Baby Face” Patrón (10-1-0) se dijo listo para arrebatarle el cinturón mundial de peso pluma de LUX Fight League al costarricense Édgar “Cebollero” Delgado (12-6-0), en el combate estelar de LUX 039 presentado por Solidar y Préstamos Relámpago, que se desarrollará el próximo viernes en el Teatro Explanada de Puebla.

Patrón Manzo admitió que el peleador centroamericano será un duro rival, pero confió en poderle quitar el fajín de las 145 libras de la compañía más importante de Artes Marciales Mixtas (MMA) en Latinoamérica.

“Llego bien, han sido semanas duras de campamento, me siento muy emocionado, listo para esta confrontación. Es un peleador duro, por algo es el campeón, sin embargo, estoy preparado para cualquier escenario”, advirtió el joven poblano de 24 años.

“Como sabemos en los pleitos por un cinturón hay un campeón y un retador, que en este caso soy yo; tenemos que hacer una pelea que sea difícil para el monarca si es que se va a la distancia, voy a arrebatarle el campeonato y cobrar el cheque”, mencionó Francesco.

En ese sentido, “Baby Face” se dijo listo para llevar el combate a la definición de la tarjeta de los jueces o para acabarlo antes de que concluyan los cinco rounds programados.

“La estrategia es ganar, ir desarmando a nuestro rival, he trabajado para todos los escenarios, no tengo prisa de que se acabe en el primer round o se vaya a la decisión, estoy preparado para tener una gran confrontación”, reiteró Francesco, quien sólo ha sufrido un revés en el profesionalismo ante el argentino Emmanuel Rivero en el denominado LUX 030.

“Lo que tengo que hacer es llevar al campeón a aguas profundas, él dice que no será así, que me va a dar una cátedra, al final todo son palabras, pero el 2 de febrero se verá la realidad”, apuntó el integrante de los Guerreros Brasileños.

Finalmente, aceptó que tendrá una leve ventaja al enfrentar a Delgado en casa, aunque señaló que eso pasará a segundo término si no muestra su calidad arriba del octágono.

“Es una ventaja emocional, pero al final los golpes duelen igual en Costa Rica o en Puebla, simplemente es un plus extra, mi trabajo se verá reflejado arriba de la jaula”, subrayó Francesco.

“Si no cree que sea el mejor retador se hubiera buscado otro, él fue quien me buscó, no hubiera aceptado la pelea”, sostuvo el poblano.

El Teatro Explanada de Puebla encenderá las acciones de LUX Fight League para tener un arranque del año de lujo con LUX 039 presentado por Solidar y Préstamos Relámpago. El cartel estelar iniciará en punto de las 21:00 horas y será transmitido a nivel mundial por UFC Fight Pass y en ESPN y STAR+ en México.