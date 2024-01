Año nuevo, negocio nuevo: 5 propósitos financieros para tienditas

Staff/RG

Establecer propósitos financieros en las tienditas es la mejor manera de empezar un año nuevo

La profesionalización de los negocios permite construir una base sólida para tener finanzas sanas.

YoFio presenta 5 propósitos financieros para maximizar el crecimiento en 2024.

Con el arranque de cada nuevo año, las tienditas, así como muchas microempresas, ven venir nuevas oportunidades y retos para su crecimiento y mejora continua, y 2024 no es la excepción. Históricamente, los micronegocios se enfrentan a obstáculos que les impiden tener un crecimiento relevante y constantemente se exponen a la posibilidad de tener que cerrar el negocio. Esto proviene de varios factores, tales como la informalidad y la falta de profesionalización en las empresas, así como la falta de inclusión financiera que sufren este tipo de emprendimientos.

La relevancia que tienen las microempresas en el desarrollo económico de México no es algo que se deba pasar por alto, ya que representan al 98% de las empresas en el país y generan el 48% de los empleos, lo cual es el reflejo del trabajo de miles de microempresarios que cada nuevo año buscan la forma de mejorar sus negocios y hacerlos crecer. “De manera individual, cada emprendedor tiene la responsabilidad de maximizar el potencial de su negocio, y, el inicio de un nuevo año es el momento perfecto para establecer propósitos de crecimiento, profesionalización y mejora de salud financiera”, menciona Alberto Bonetti, CEO y cofundador de YoFio, una app que apoya a los micronegocios a través de créditos inmediatos.

A pesar de que el camino hacia el crecimiento no siempre es fácil para los microempresarios, no hay duda de que establecer propósitos financieros es una de las mejores formas de empezar. Por esta razón, YoFio te presenta 5 propósitos financieros para aprovechar al máximo este año y construir una base sólida para el crecimiento continuo:

Profesionalizar el negocio

La profesionalización de un negocio es un proceso continuo que cubre varios frentes de la operación y del manejo del negocio. Sin embargo, algunas de las mejores prácticas que pueden implementar los microempresarios son:

Recibir educación financiera: Ya sea para ti como administrador o para el mismo negocio, comprender el funcionamiento financiero de tu actividad te permitirá tener una visión clara de cuáles son las mejores prácticas para lograr tus metas financieras.

Implementar tecnología: Una buena inversión en tecnología puede ser clave para mejorar la eficiencia operativa y la productividad. Puedes comenzar por identificar cuáles son las áreas del negocio que te generan más gastos o las que simplemente toman mucho tiempo, así, podrás explorar herramientas y software que puedan automatizar tareas rutinarias, optimizar procesos y mejorar la experiencia del cliente.

Crecimiento de Ingresos

Un crecimiento sostenido de los ingresos de un negocio requiere una estrategia detrás, empezando por el establecimiento de los objetivos y el plan para alcanzarlos. En el caso de las tienditas, algunas estrategias que se pueden incluir son:

Diversificación de tus fuentes de ingreso: Esto quiere decir que encuentres más productos y servicios que sean atractivos para tus clientes. Un claro ejemplo es el ofrecer recargas o pagos de servicios.

Disponibilidad de productos: Contar con los productos que tus clientes necesitan es crucial para que sean frecuentes. Para esto es indispensable planear adecuadamente el inventario y contar siempre con lo que tus clientes necesitan.

Publicidad y promociones: Estas dos herramientas son indispensables para poder crear demanda, atraer a clientes nuevos o incentivar la recompra de clientes actuales. Puedes aprovechar las promociones de las marcas que manejas, tus propias promociones e incluso los nuevos productos con los que cuentes.

Mejorar la rentabilidad

La rentabilidad es uno de los indicadores más importantes de la salud financiera del negocio, ya que nos ayuda a medir qué tanto estamos ganando realmente con nuestros productos y servicios. Algunas estrategias para mejorar tu rentabilidad:

Comprar más y más barato: De la mano con la idea de planear bien cuáles son los productos más exitosos en tu negocio, puedes mejorar tus costos al comprar a tus proveedores mayor volumen de los productos.

Automatización: Pueden existir actividades que tú o tus colaboradores hagan que les tomen recursos innecesarios, por lo que encontrar las herramientas o la forma de transferir esas actividades fuera del negocio te ayudará a eficientar tus costos.

Estrategia de producto y precio: Una de las mejores formas en las que puedes mejorar la rentabilidad es con la mezcla de productos y precios que en conjunto genere mayor rentabilidad. Puedes ser muy competitivo en los precios de productos que se encuentran en cualquier lado, y subir los precios a productos exclusivos que tengas o sean difíciles de encontrar.

Mejorar el flujo de efectivo

El flujo de efectivo es un aspecto que nunca puedes descuidar en un micro negocio. Mantener la cantidad correcta de recursos para cubrir tus gastos y generar ganancias es indispensable para el crecimiento de tu negocio, por eso:

Aprovechar los créditos inmediatos: Estos te pueden ayudar para hacer las inversiones que necesitas o cubrir los gastos más importantes para mantener tu operación. “El crédito es una herramienta para invertir y crecer, no para salir de problemas” puntualiza Bonetti.

Cobranza: Es una de las actividades más importantes para mantener un flujo de efectivo sano. Así que es indispensable mantener políticas claras en las ventas a crédito.

Alargar los plazos de pagos con proveedores: Si mantienes una relación buena con tus proveedores, no dudes en pedir que extiendan los plazos de pago. Incluso cuando sea por unos días, podrás cuidar tu flujo de efectivo.

Mejorar la reputación de marca

Finalmente, no olvides que tu negocio tiene una imagen propia, la cual hay que cuidar siempre. Mantener un local en buen estado, buenas relaciones con tus proveedores, colaboradores y clientes y un buen historial crediticio te darán múltiples beneficios en tu proceso de profesionalización y te ayudarán incluso a acelerarlo.

Acerca de YoFio

Es una app que busca apoyar a los micronegocios a través de créditos inmediatos. Se ocupa principalmente de tienditas que se ubican en la Zona Metropolitana del Valle de México y Guadalajara. Prestan a los negocios y hacen convenios con diversos locales de la Central de Abastos para que los dueños de estas empresas acudan a surtir su local. Sus préstamos no generan intereses si se pagan en su totalidad a los 7 o 14 días de haberse solicitado. El monto inicial de los préstamos van desde 7,000 hasta 200,000 pesos.