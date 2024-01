David Méndez y Alejandro Carvajal, la pipitilla pretenciosa de la vieja pseudoizquierda

DEBATE

Resulta curioso que personajes como el ex secretario estatal de Gobernación y ex regidor en el ayuntamiento de Puebla, David Méndez Márquez y el diputado federal Alejandro Carvajal condenen a quienes se aprovechan de Morena y, principalmente, del lopezobradorismo, cuando ellos son dos claros ejemplos de lo que tanto condenan:

Méndez Márquez se aprovechó de la votación alta que, tradicionalmente, obtiene Andrés Manuel López Obrador en el estado, para agandallarse la regiduría plurinominal en Puebla capital entre 2014 y 2018, bajo las siglas del PRD. Pero se quitó la chaqueta perredista y, en el 2016, apoyó la candidatura al gobierno de Puebla ¡de uno de los personajes más conocidos de la derecha poblana, Ana Teresa Aranda Orozco.

Ya entrados en gastos, Méndez Márquez –con el coacheo de sus inteligentes, pero ambiciosos padres, Jorge Méndez y Rosa Márquez- regresó al carro de la izquierda en 2018 y logró que el fallecido ex gobernador Luis Miguel Barbosa Huerta lo nombrara al frente de la secretaría de Gobernación en enero del 2020, pero duró poco en el cargo: Nombran a David Méndez Márquez como titular de la Secretaría de Gobernación

En febrero del 2021 tuvo que dejar la dependencia, con el pretexto de que buscaría una diputación local, pero, aunque el ex mandatario estatal no detalló por qué se deshizo de sus “valiosos servicios”, periodistas cercanos a Barbosa Huerta detallaron con notoria precisión las deslealtades, ineficiencias y demás fallas del ex regidor: Investigan estructura de Méndez al servicio de la alcaldesa capitalina y Eduardo Rivera

DE LOS DOS…MORENA NO HACE MEDIO

David Méndez NUNCA ha ganado una posición política en las urnas, tampoco obtenido un solo voto, su carisma no le da para tanto, pero la ambición sí y, por ende, primero se apuntó como precandidato a gobernador y, después, a otras posiciones, como la presidencia municipal de Puebla, con el obvio fin de que “le den algo”, de preferencia una curul federal y local PLURINOMINAL: Morena: De mole, rajas, salsa verde, pero muy pocos dulces

Alejandro Carvajal es otro que pega con la izquierda y cobra con la derecha. Diputado federal reelecto solamente gracias a la ola lopezobradorista de 2018 y 2021, desde este último año se apuntó como aspirante a la presidencia municipal de Puebla, pero fracasó y tuvo que “conformarse” con la diputación federal…desde la que NO HA MOVIDO un dedo para beneficiar al estado y mucho menos a la gente de su distrito:Se destapa Alejandro Carvajal para la alcaldía capitalina

Carvajal Hidalgo ha sido un pseudo diputado “nini”; es decir, que ni legisla ni gestiona, porque se la pasa en la grilla, en el futurismo político; es decir, en la persecución de sus ambiciones personales: Elisa Molina y Alejandro Carvajal quieren la candidatura de Morena en Puebla capital

El puntero en las ENCUESTAS MORENISTAS como precandidato en Puebla capital, el de mayor potencial electoral, reconocido incluso por la oposición, Pepe Chedraui, seguro se murió de la risa cuando vio la “poderosa” marcha en su contra y los perfiles de dos de sus detractores principales: Video desde Puebla: Tenemos el derecho ganado como fundadores de Morena, aseguró Alejandro Carvajal

El caso de la ex presidenta municipal de Puebla Claudia Rivera Vivanco es diferente, porque sí cuenta con alianzas y apoyos nacionales importantes y su pasado reciente en el ayuntamiento ratifica un rol influyente al interior de la 4T, pero; al mismo tiempo, es su principal lastre, ya que las elecciones concurrentes del 2021 demostraron que, al menos en la capital del estado, su gobierno no cumplió con las expectativas y demandas ciudadanas, como lo demostró el resultado de dicha contienda: Video desde Puebla: Claudia Rivera mintió a ciudadanos no dejó un peso ni para tapar un bache, acusó Eduardo Rivera