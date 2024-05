Rueda de prensa Violeta Lagunes

Contrario a lo que sostienen Adán Domínguez, no fue un problema entre ciudadanos, pues el provocador no es un ciudadano cualquiera sino el ex Director de Juzgados Cívicos, colaborador de mario Riestra desde el 2014 y esposo de una de sus candidatas a Regidoras; el no estuvo esposado ni se le dio tratado de detenido ni en la Secretaría de Seguridad ni en el Juzgado Calificador.