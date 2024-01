Hector A. Gil Müller

La corrupción es un mal que se arraiga profundamente en cualquier organización. Un huésped indeseable que comienza a contaminar todo aquello que pervierte. Su etimología es clara, poner junto a lo que se rompe o hace pedazos. El político debe poner especial atención en la política, las políticas y los problemas, buscando que su gestión vaya más allá de las personas, por y desde las instituciones.

Un nuevo dardo fue lanzado contra el equipo del presidente Lopez Obrador, una acusación emitida por la exdirectora de NOTIMEX, Sanjuana Martínez, quien publicó en un medio de comunicación que se rebajó de sus liquidaciones mas de 30 millones de pesos que fueron canalizados a la campana de Claudia Sheinbaum para buscar la candidatura de MORENA a la presidencia.

Notimex, debe ser interpretada desde dos aspectos, lo laboral y lo político. Desde que arribó a la agencia, Sanjuana Martínez afirma, como muchos, ser un paladín en contra de la corrupción. El líder sindical de la agencia le exigió medio millón de pesos mensualmente.

Tras la negación de Sanjuana, los trabajadores se fueron a huelga y ahí empieza una fuerte división, quienes eran leales a la nueva administración que son llamados “esquiroles”, y quienes apoyaron el sindicato manteniéndose en paro.

La agencia no suspendió sus actividades, pero siguió operando como una resistencia interna a una huelga externa. El desacato al fallo de las autoridades laborales comenzó una fuerte presión política,

La secretaria del trabajo de aquel tiempo, Luisa María Alcalde, es hija del abogado laboralista que defendió los intereses del sindicato contrario a Sanjuana Martínez. A pesar del respaldo del presidente durante la huelga que estalló el 21 de febrero del 2020, le encargo la solución laboral a Jesus Ramírez Cuevas y al director de los medios del estado, personas que conocen de medios, pero no de derecho laboral. El asunto se empantana, complica y escala y termina como ocurrió con Luz y Fuerza del centro en el periodo calderonista, cortando a la más pura usanza del nudo gordiano. Se decidió cerrar la agencia. Ahora, tras la extinción de NOTIMEX comienza un periodo de liquidaciones para quienes estaban trabajando y quienes se han mantenido en huelga, conforme a lo establecido en la legislación laboral. El presidente en abril del 2023 afirmó que no se necesitaba la agencia si se tenían “mañaneras” pero se comprometió a que las liquidaciones fuesen justas con los ahorros necesarios para continuar los proyectos de gobierno.

Mientras se está liquidando y entregando los finiquitos es cuando aparece la protesta pública mediante un escrito firmado por Sanjuana Martínez en el que afirma que el director jurídico de la agencia fue instruido para retener un porcentaje de las liquidaciones y dirigirlo a la campana de Sheinbaum. Todo esto en contubernio con la exsecretaria del trabajo, hoy de gobernación Luisa Maria Alcalde.

Esta declaración se suma a las varias que han existido sobre la corrupción en las instituciones de la 4T. El presidente exige pruebas, no hay pruebas porque los dichos no las dejan. Hasta ahora todas se han desestimado, y se han contrastado con los mismos elementos, pero en sentido contrario; No existe la corrupción que se dice y conoce porque yo digo y conozco. Sin claridad en la estrategia podemos perdernos en el camino, confiar solo en lo dicho complica cualquier gestión. ¿no cree usted?