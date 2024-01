Pepe Chedraui, con mucha ventaja en la ciudad de Puebla

DEBATE

Por Roberto Desachy Severino

Aunque lloren, refunfuñen y pataleen ciertos personajes pipitilla, como David Méndez Márquez y Alejandro Carvajal Hidalgo, el más fuerte precandidato de Morena a la alcaldía de Puebla es Pepe Chedraui, quien tiene más del doble de intención de voto que el diputado federal morenista, mientras que al ex secretario estatal de Gobernación ¡ni siquiera han empezado medirlo en las encuestas!.

La más investigación demoscópica del Centro de Estudios Demoscópicos (CED) detalló que Pepe Chedraui es el segundo más conocido de los precandidatos a la presidencia de la capital (59.5 por ciento), solamente por detrás de Claudia Rivera (60.9%). Pero la ex edila tiene un 41.1 por ciento de negativos y su potencial de voto no llega al 10 por ciento, en tanto que el ex diputado local cuenta con una elevada intención electoral de 22.5%.

Los precandidatos a la presidencia de México y al gobierno de Puebla, Claudia Sheinbaum y Alejandro Armenta Mier, respectivamente, necesitan votos, ser competitivos en ciudades difíciles y que hoy no gobiernan, como Puebla, las cholulas, etc: Pepe Chedraui acompaña a Claudia Sheinbaum en gira por Atlixco

Por lo mismo, aunque algunos se sientan con alguna especie de “derechos de sangre” a las nominaciones de la 4T, lo cierto es que Pepe Chedraui se perfila como su más viable contendiente en la Angelópolis, porque David Méndez, Alejandro Carvajal y varios más no tienen fuerza en todo el municipio y/o no dejaron buen sabor de boca en la ciudadanía cuando les dio la oportunidad de gobernar.

Por cierto, al interior del búnker de Pepe Chedraui se tomó la buena decisión de NO contestar los ataques, aunque tampoco pasó desapercibido que mientras el precandidato al gobierno, Alejandro Armenta Mier, ha cumplido su palabra de mantenerse ajeno a la designación de los demás aspirantes; otros, como el diputado federal Ignacio Mier, sí parece estar apostado a que su grupo se quede con la postulación en Puebla capital y/o a ponerle trabas al contendiente mejor posicionado.

ALEJANDRO ARMENTA MANDA A LA CANCHA AL CHELÍS PARA REFORZAR LA DELANTERA

Como lo demuestra la disputa interna por la candidatura a la presidencia de Puebla capital, Morena es un auténtico polvorín, una hoguera de ambiciones y vanidades, un coctel bastante peligroso principalmente en aquellos municipios que perdieron en 2021 y que se caracterizan por la AUSENCIA TOTAL de las dirigencias nacional y estatal del partido, es decir; Mario Delgado y Olga Romero.

Como buen director técnico, desde hace tiempo Alejandro Armenta Mier tomó nota de que necesita reforzar su defensa, media cancha y delantera en la zona metropolitana; es decir, Puebla capital, San Pedro y San Andrés Cholula, Coronango, etc. Por ello, incluyó en su equipo de campaña al ex técnico de la franja y actual comentarista de ESPN, José Luis Sánchez Solá, el Chelís, quien tiene la encomienda directa de reforzar a la 4T en todo el estado, sobretodo en la región aledaña a la capital.

Personaje muy conocido y polémico, el Chelís no será candidato de Morena en 2024, como él mismo lo aclaró en la rueda de prensa en que Armenta Mier lo presentó y le preguntaron para qué cargo lo había jalado. Sánchez Solá precisó que no, que no contenderá este año.

Se hizo esta acotación para que los “morenistas puros”; es decir, aquellos que se sienten con derecho a todo porque –según ellos- apoyaron a AMLO desde que el presidente de México estaba en preprimaria se tranquilicen y no comiencen a grillar al Chelís ni al coordinador estatal de la 4T: “Los partidos políticos deben promover la unidad”: Alejandro Armenta