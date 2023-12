Sergio Salomón, un gobernador apreciado

DEBATE

En lo personal, no como personaje público y mucho menos en su rol de gobernante, Melquiades Morales Flores fue querido, pero también minimizado, principalmente por sus propios colaboradores, que no dejaron pasar inadvertida la “tibieza” con que se condujo durante todo el sexenio. ¿Alguien puede recordar alguna obra o programa gubernamental exitoso, novedoso o de vanguardia durante su gestión?… yo tampoco.

Mario Marín fue temido, pero también repudiado, despreciado por sus gobernados, principalmente después de que se exhibió su ataque a Lydia Cacho y la dolorosa y vergonzosa impunidad que priístas y panistas le dieron: Acusa Lydia Cacho que Mario Marín tomó el control de penal en Cancún

Rafael Moreno Valle Rosas fue admirado y hasta alardeado por la gran cantidad de obras –la gran mayoría de relumbrón y hoy sin utilidad- que hizo, aunque después generó rechazo, enojo y frustración por su profunda insensibilidad, megalomanía y el criminal endeudamiento que heredó: Endeudamiento, obras superfluas e inútiles y corrupción absoluta, saldo de los gobiernos panistas

Tony Gali Fayad fue un gobernador en transición, que despresurizó a la entidad, evitó endeudamientos y promovió la conciliación, aunque no pudo ejercer el poder a plenitud, ya que la sombra –y las aspiraciones- morenovallistas se lo impidieron. Guillermo Pacheco Pulido se comportó de manera ausente, que dejó a sus colaboradores operar a su antojo y desmantelar la estructura gubernamental propanista.

RECONCILIACIÓN, ACTIVISMO Y AMABILIDAD, SELLOS DE SERGIO SALOMÓN

Martha Erika Alonso ni siquiera logró darle un sello a su fugaz administración. Una lamentable y prematura muerte -todavía no aclarada a cabalidad – le impidió generar su propio legado, aunque logró pasar a la historia como la primera gobernadora mujer poblana y panista: Anuncia STC que en 2020 emitirá informe final del accidente en el que murieron Martha Erika Alonso y Moreno Valle

Y Luis Miguel Barbosa se convirtió en un ejecutivo temido, respetado, pero odiado, porque abrió innecesarios frentes de confrontación, persiguió a quienes consideraba sus enemigos y rechazó el disenso. Pero también fue el primer gobernador de izquierda en el estado y, sin regatear su lealtad a AMLO, logró exhibir a funcionarios federales inútiles o francamente tramposos, como el tristemente célebre Hugo López Gatell.

Hoy, Sergio Salomón Céspedes Peregrina es un gobernante querido, valorado, porque mientras en campaña Miguel Barbosa dijo que buscaría la reconciliación de los poblanos, en realidad nunca la llevó a cabo y dejó una entidad en conflicto permanente, dividida, polarizada y temerosa de los procesos legales barbosistas: Vinculan a delito a Guillermo Aréchiga

En contraste, Sergio Salomón recorre incansablemente TODA la entidad, con obras ambiciosas y largamente postergadas, como la construcción de Ciudad Universitaria 2, apoya a los presidentes municipales, es amable, cercano con la gente y –en los hechos – está PACIFICANDO la entidad:Arrancan Lilia Cedillo y Sergio Salomón la construcción de Ciudad Universitaria 2

En su primer año de gestión, ha dejado un gran sabor de boca a los poblanos, reposicionó la figura pública de gobernante y se convirtió en factor de unidad, cohesión y reconciliación entre los poblanos…lo que sin duda se convertirá en un valioso patrimonio político –para él y Morena – en las elecciones concurrentes del 2030.

EDUARDO CASTILLO Y UN CONGRESO EN FUNCIONES Y ARMÓNICO

El presidente del Congreso local, Eduardo Castillo López, ha logrado estabilidad, consenso, unidad y cero confrontaciones, no rencores, no enojos, no gritos y un trabajo parlamentario armónica, más allá de las naturales diferencias ideológicas-programáticas, como quedó demostrado en los últimos días, cuando en comisiones y/o el pleno avaló diversas reformas legales, leyes de ingresos, etc: Aprueba Comisión del Congreso proyecto de Ley de Egresos del Estado para el ejercicio fiscal 2024

Incluso, Castillo López y los diputados hicieron historia con el arranque del canal de televisión del Congreso local. Así, Puebla es el cuarto estado del país con esta herramienta digital, junto a Jalisco, Coahuila y la Ciudad de México: Presentan a diputados la plataforma digital para el Canal del Congreso de Puebla

El presidente de la Legislatura sabe que el año entrante enfrentará retos importantes, adicionales a las exigencias parlamentarias, porque las elecciones concurrentes generan polarización e, incluso, movimientos, luego de que varios diputados dejen sus puestos para buscar reelegirse u otros cargos: Más de la mitad de diputados podría buscar participar en el proceso electoral del 2024: Eduardo Castillo

Además, en la agenda parlamentaria sigue pendiente la despenalización del aborto, tema en que los panistas se escudan en un rosario y crucifijo, en lugar de asumirse como primeros obligados a respetar la ley. Sin embargo, el trabajo diario ha dejado claro que el poder legislativo de Puebla está en buenas manos.