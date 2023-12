Santa y Los Reyes aprenderán cómo elegir las bicicletas ideales con estos consejos

Staff/RG

El momento de escribir la carta a Santa y a los Reyes Magos ya está aquí y los niños y niñas pueden pedir sus juguetes favoritos para recibir en Navidad y Reyes. Si dentro de la lista está una bicicleta, Mamá Lucha te comparte sus recomendaciones para elegir la ideal para los más pequeños del hogar.

Del presupuesto Santa y Los Reyes Magos no tendrán que preocuparse, en Juguetirama de Bodega Aurrera, podrán encontrar el modelo de bicicleta que buscan, con los precios más bajos para ahorrar mucho más.

Tamaño de la bicicleta. Este primer punto es imprescindible; un consejo importante es que la bici no debe ser demasiado grande, bajo la idea de que crecerá. El tamaño correcto hace que los pequeños se sientan cómodos y que le sea mucho más fácil maniobrarla. Lo ideal es medir el tamaño de la entrepierna al talón del pequeño y que esa sea la medida de las ruedas de la bicicleta. Saber esto ayudará a montar y desmontar la bici con facilidad.

Ajuste de bicicleta. Una bici que se adapte bien hace que sea más fácil aprender a andar en bici o si es que los pequeños ya saben andar, que sea más simple su andar. Santa y Los Reyes Magos deben asegurarse de que la bici tenga un asiento ajustable, es decir, que se eleve o se baje según la estatura de quien la va a usar; también deben fijarse en el manubrio o volante, para que se haga más hacia a tras o hacia adelante; y finalmente, fijarse si los pedales se mueven para que el pie se apoye de mejor manera.

Ruedas de entrenamiento. Este punto es relevante, sobre todo si se trata de la primera bici que tendrá el pequeño; puede ser que apenas esté aprendiendo o sea más pequeñito y por lo mismo se sienta más seguro si tiene ruedas de apoyo que van en las llantas traseras de la bicicleta. Opta por una bici que las tenga, pero que se puedan remover, para que una vez que tengan confianza, las puedan quitar.

Frenos. La seguridad es una de las características principales; hay que asegurarse de que la bicicleta tenga buenos frenos, no sólo de mano, que son los que se encuentran en el manubrio y que se van aprendiendo a usar con la práctica, también de contra pedal, que se refiere a que quien use la bicicleta pueda pedalear hacia atrás y así ir frenando poco a poco y no de golpe para evitar accidentes.

Cambio de velocidades. Esta característica es para los pequeños que ya tienen más edad. Por eso las bicis para principiantes normalmente sólo tienen una velocidad. A medida que obtienen habilidades de manejo en la bici, confianza y fuerza en las manos, pueden empezar a usar una bici con unas cuantas velocidades. Los cambios incrementan significativamente la versatilidad de una bici, y reducen la fatiga para que los pequeños puedan participar en paseos más largos con la familia o para enfrentarse mejor a terreno variable.

Si Santa y Los Reyes Magos buscan una bicicleta con alguna o todas estas características, pueden ir a Juguetirama, en tienda o en línea y elegir la mejor. Además, con los ahorros que tendrán con los precios más bajos, podrán llevarse hasta los accesorios de seguridad como casco o unas luces delanteras y disfrutar de esta temporada.