Hamás libera a los primeros 25 rehenes retenidos en Gaza tras tregua con Israel

Se espera que Israel reciba en lo que resta del día la siguiente lista de rehenes que serán liberados este sábado; los rehenes liberados son israelíes y tailandeses.

Hamás liberó esta viernes a los primeros 25 rehenes en manos del grupo islamista palestino, 13 israelíes y 12 tailandeses, esto con la mediación de Qatar y Egipto, que han fungido como entes para ambos bandos en el conflicto y serán recibidos en momentos por la Cruz Roja Internacional. Se espera que Israel reciba en lo que resta del día la siguiente lista de rehenes que serán liberados este sábado, que comprenden de diversas nacionalidades.

LIVE: Rafah crossing as Israel and Hamas agree to ceasefire https://t.co/Tnm8neezgm

— Reuters (@Reuters) November 24, 2023