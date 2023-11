¿Momento de cambiar las llantas de tu auto? Te decimos cómo elegir las mejores y ahorrar

Staff/RG

Cambiar las llantas de tu automóvil es una tarea fundamental para mantener la seguridad y el rendimiento de tu vehículo. Su vida útil va de los 6 a los 10 años, sin embargo, existen factores que pueden desgastarlas en menos tiempo; por ejemplo, el uso constante, condición de las carreteras, su uso en climas extremos y la falta de mantenimiento.

Si no las has cambiado y no sabes cómo elegir, cómo ahorrar al comprarlas e incluso recibir bonificaciones al mismo tiempo, es momento de aprovechar El Fin Irresistible de Bodega Aurrera y lograrlo. Toma en cuenta estos datos que Mamá Lucha te comparte para tomar la mejor decisión y cuidar de tu seguridad y la de tu familia, ahorrando de verdad.

Tamaño y tipo de llanta. El primer paso es conocer el tamaño de las llantas que tu automóvil requiere. Puedes encontrar esta información en el manual del propietario del vehículo o en el lateral de las llantas actuales. Un punto importante para considerar es elegir el tipo de llanta de acuerdo con el uso que le des a tu coche y el clima en el que vives. En Bodega Aurrera podrás encontrar las llantas adecuadas según tus necesidades y las de tu coche.

Índice de carga y velocidad. Cada llanta tiene un índice de carga y velocidad que indica cuánto peso puede soportar y a qué velocidad máxima es segura. Selecciona las llantas que cumplan con los requisitos de tu vehículo. Estos valores están grabados en el costado de la llanta y son esenciales para garantizar la seguridad.

Clasificación de tracción y agarre en mojado. Con esto podrás estar seguro de que tu vehículo tenga un buen rendimiento en diferentes condiciones climáticas. Las llantas con una alta clasificación en mojado ofrecen mejor agarre en carreteras mojadas, esto ayudará mucho si vives en climas húmedos o donde llueve constantemente.

Etiqueta de eficiencia de combustible. Algunas llantas cuentan con una etiqueta de eficiencia de combustible que indica su capacidad para ahorrar gasolina. Si buscas ahorrar de verdad, este es una característica especial que debes tomar en cuenta para gastar menos.

Precio y garantía. Considera tu presupuesto al elegir llantas nuevas. Asegúrate de equilibrar la calidad con el costo. Ambas características las podrás encontrar en El Fin Irresistible de Bodega Aurrera, con llantas desde $682 pesos. Además, verifica la garantía del fabricante, ya que algunas llantas vienen con garantías que cubren daños y desgaste prematuro.

Cambiar las llantas de tu automóvil es una inversión en seguridad y rendimiento, y durante El Fin Irresistible podrás invertir tu presupuesto con muchas opciones al precio más bajo siempre. Recuerda que, en Bodega Aurrera, en tienda física o en línea, encontrarás las que mejor se ajusten a tus necesidades y las de tu carro, ahorrando mucho más con los beneficios de pago que encontrarás, tienes hasta el 21 de noviembre.