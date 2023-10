143 negocios sancionados por exceso de ruido: Felipe Velázquez

María Arévalo

Por rebasar el decibel en los locales, principalmente en antros, se sancionó 143 establecimientos, señaló Felipe Velázquez Gutiérrez, secretario de Gestión y Desarrollo Urbano.

Al comparecer ante regidores, explicó que supervisan que no excedan el volumen del ruido, por ello, se les brinda asesoramiento para que implementen medidas de mitigación, acomo es doble vidrio o doble pared, para que no salga la música al exterior del inmueble.

No obstante, señaló que en el caso de vivienda es más complicado poner orden, porque las personas no están sujetas a revisión y no cuentan con una licencia de funcionamiento.