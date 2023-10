Suspenden el Bélgica-Suecia por asesinato a dos fans suecos en Bruselas

TUDN

Dos aficionados suecos fueron asesinados a tiros en el centro de Bruselas previo al partido entre Bélgica y Suecia por las Eliminatorias a la Eurocopa 2024, que fue suspendido al medio tiempo, por un hombre armado que supuestamente afirmó ser miembro de ISIS.

Los medios de comunicación locales difundieron videos de aficionados que mostraban a un hombre disparando varias veces cerca de una estación con un arma de gran tamaño. Debido a esto, el nivel de antiterrosimo en Bruselas se ha elevado a cuatro, el más alto desde los atentados y que sólo aplica en la capital belga.

El periódico belga Het Laatste Nieuws informa que el atacante utilizó un rifle automático y huyó del lugar en su scooter y, según testigos, afirmó que estaba vengando el apuñalamiento de un niño palestino-estadounidense de seis años.

El pistolero viajaba en un ciclomotor y los testigos lo oyeron gritar ‘Allahu Akabar’ (que en árabe significa “Dios es el más grande”).

Una fuente de la investigación dijo: ‘Él también estaba gritando acerca de llevar a cabo un ataque de venganza. Estaba disparando contra varias personas y alcanzó a varias de ellas. Esto tenía todas las características de ser un ataque terrorista”.

El sospechoso compartió un video en Facebook en el que decía en árabe que había matado a “tres infieles”. En este momento hay dos muertos y una tercera persona que está herida y los tres portaban camisetas de la selección sueca.

Tras conocer la noticia los jugadores suecos habrían dicho que no querían seguir jugando el partido ante los belgas, mientras que las fuerzas de seguridad pidieron a los aficionados que se encuentren en el Estadio Rey Balduino deberán permanecer allí ya que el sospechoso aún no ha sido capturado.

Por su parte, la UEFA envió un corto mensaje sobre la suspensión del encuentro: “El partido ha sido suspendido en el descanso por motivos de seguridad. Más información en breve”.

