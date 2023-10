López Obrador ‘destapa’ a Santiago Taboada como candidato de la oposición en CDMX

Excelsior

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador “destapó” al alcalde de Benito Juárez, en la Ciudad de México, Santiago Taboada como el elegido por el bloque opositor para que los represente en la candidatura a dirigir la capital del país.

Desde la mañanera de este lunes 10 de julio, López Obrador reseñó que la decisión la tomó el mismo grupo de potentados que decidió que Xóchitl Gálvez los represente en la competencia presidencial del año entrante.

Al estimar que en la alcaldía Benito Juárez son más panistas que en Las Lomas de Chapultepec y que Morena no la tiene fácil en esa alcaldía por el perfil de derecha del votante, López Obrador pronosticó que ambos seleccionados por el grupo de Carlos Salinas, Vicente Fox, Felipe Calderón y Claudio X. González “chuparon faros” pues nada más “los inflan, pero no levantan”.

Piensan que van a engañar con una mujer que nace en un pueblo de Hidalgo y que habla de manera coloquial, directa, dice groserías, pero la gente ya no se va a dejar engañar. La están inflando, pero no levantan, no van a levantar porque son otros tiempos, la gente está muy consciente y el haber nacido en un pueblo no significa que se le tiene amor al pueblo. Ellos piensan, los mandamás que pueden ganar. No, les falló, ya se los puedo adelantar también, ya chuparon faros”, sentenció el presidente.