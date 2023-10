Embajadora de Israel a AMLO: ‘no tomar lado es apoyar al terrorismo’

ARISTEGUI NOTICIAS

La embajadora de Israel en México, Einat Kranz Neiger, reaccionó a la declaración del presidente Andrés Manuel López Obrador, quien en la conferencia mañanera dijo que su administración no tomará partido en la guerra Israel-Hamás.

La diplomática dijo que la declaración está fuera de lugar, pues “no tomar lado en este caso es apoyar al terrorismo”.

En entrevista para Radio Fórmula, la representante del Estado israelí dijo que no se trata de un conflicto entre dos naciones, sino del ataque de una “fuerza terrorista”, que “cometió un ataque atroz”.

Sostuvo que ante este tipo de conductas únicamente procede la condena contundente, sin “neutralidad”.

Así lo dijo a Joaquín López-Dóriga:

Las palabras de esta mañana en la mañanera del presidente, con todo respeto al Presidente (López Obrador), nos parecen que están un poco fuera de lugar.

(…) está diciendo que no quiere que México, no quiere tomar partes, que México no quiere tomar un lado y lo que yo digo es que no tomar lado, en este caso, es apoyar al terrorismo, porque estamos hablando de un ataque.

No es un conflicto nacional entre dos países que tienen una una discusión o un desacuerdo, estamos hablando de una de una fuerza terrorista que ha cometido un ataque atroz y se tiene que condenar contundentemente, sin equilibrio, sin neutralidad, sin no tomar lados porque no tomar lados es apoyar al terror y al terrorismo.

¿Qué dijo el presidente AMLO sobre la guerra Israel-Hamás?

Pues ya se definió nuestra postura. Nosotros estamos a favor de la paz, no consideramos que deba utilizarse la violencia.

Es muy claro el mandato de nuestra Constitución en cuenta a política exterior: no intervención, autodeterminación de los pueblos, cooperación para el desarrollo, solución pacífica de las controversias, esa es nuestra postura.

No queremos la guerra, no queremos la confrontación, no queremos la violencia. Sostenemos que es lo más irracional que puede haber, que puede existir, la confrontación, el uso de la fuerza y la guerra que produce mucho sufrimiento. No queremos víctimas por las guerras.

(…)

Nosotros no queremos tomar partido porque queremos ser factor para la búsqueda de una solución pacífica. Cuando se enfrentan estos conflictos tan lamentables, es una situación de mucha gravedad, que más que condenas lo que requiere es búsqueda de soluciones pacíficas, que se dialogue y que se evite el que escale más la confrontación y la violencia.

Ya son hasta ahora lamentablemente muchos muertos, tanto de Israel como de Palestina, y no queremos eso. Entonces, vamos a seguir convocando al diálogo. Como en el caso de Ucrania y Rusia, hicimos propuestas.

Sentimos que hace falta más actividad de la ONU, actuar más y no quedarnos con los procedimientos de antaño, de que todo pasa por el Consejo de Seguridad y si un miembro veta una iniciativa que va con el propósito de conseguir la paz ya se paralizó, ya se nulificó por completo la ONU. Eso debe cambiar y este es uno de los momentos en que la ONU tiene que tener una actividad, una acción, un papel protagónico, porque si no ¿quién?