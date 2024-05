Sistema eléctrico está estresado al máximo, no puede administrar demanda de energía: extitular de la CRE tras apagones

EL UNIVERSAL

Luego de los apagones registrados el martes en gran parte de la República mexicana (por lo menos 18 entidades), el excomisionado presidente de la Comisión Reguladora de Energía (CRE), Guillermo García Alcocer, dijo que “el sistema energético del país está estresado al máximo” y no puede administrar la demanda de energía que se tiene para enfrentar las altas temperaturas generadas por la ola de calor.

“El rezago en la inversión pública, la cantidad de plantas fuera de operación y la reducción en la inversión privada, han causado que el sistema eléctrico no pueda administrar la demanda de energía del país”, indicó en entrevista con Ciro Gómez Leyva para Grupo Fórmula.

Explicó que hay un margen de reserva que es el mínimo que debe tener el Centro Nacional de Control de Energía (Cenace) para operar, el cual es de 6%, pero cuando la demanda es excesiva y sale de operación un gran número de plantas se da una combinación que reduce los márgenes operativos, por lo que es necesario desconectar usuarios en grandes zonas del país, y eso fue precisamente lo que pasó el martes.

Lo anterior se debe a que hay un rezago en la inversión, hay plantas que se están construyendo y no han entrado en operación y la Iniciativa Privada (IP) no ha podido contribuir con sus plantas y con su inversión a fortalecer el sistema eléctrico.

García Alcocer señaló que aunque deberá analizarse qué pasó con las 11 plantas que no estaban en servicio el martes 7 de mayo, cuando hasta 18 estados de la República sufrieron cortes de energía eléctrica, esto pudo deberse a la falta de mantenimiento, la temperatura o paros no programados.

“No hemos visto lo peor “, alerta

El extitular de la CRE refirió que menos oferta y más demanda dan lugar a estos paros técnicos escalonados, “donde se rola el apagón y no se concentra en una sola región, lo que ayuda a que el sistema no se caída en su totalidad”.

“No hemos visto lo peor del verano, estamos apenas empezando”, dijo ante los pronósticos de altas temperaturas que se esperan para los siguientes meses, que a su vez aumentarán la demanda de energía para enfrentarlas.

En entrevista con Azucena Uresti, también para Grupo Fórmula, recordó que en años pasados ha habido llamadas de atención durante el verano en las que se ha “volado el margen de reserva”, ante la alta demanda.

Comentó que ante la alta demanda de energía hay dos niveles: el primero es una alerta y el segundo un estado de emergencia: “cuando te vuelas el 6% llamas a una alerta y el estado de emergencia es cuando de plano ya no tienes margen para poder actuar y tienes que hacer el corte de la luz”.

Tras señalar que la solución requerirá de tiempo, inversión y de la actuación de todos los actores involucrados, tanto públicos como privados, dijo que si bien el Cenace tiene margen de operación y forma de ordenar la demanda, debe coordinarse con la Iniciativa Privada, pues lo visto ayer “son medidas de estrés, medidas de administración de una crisis energética que tenemos, que tiene que empezar a resolverse desde ya”.

México no está preparado ante olas de calor, afirma experto en energía

A su vez, Gonzalo Monroy, experto en energía, afirmó que los apagones que se vivieron el martes en el país se debieron a la ola de calor que ha provocado altas temperaturas y con ello un aumento en la demanda de energía eléctrica para refrescar hogares e industrias.

Dijo que México no está preparado ante una situación así, porque no tiene almacenamiento eléctrico y la demanda sobrepasa la oferta; en ese sentido recordó lo ocurrido en junio del año pasado cuando se tuvo una demanda máxima histórica en el país de más de 54 mil megawatts horas.

“Estamos viendo que por desgracia no tenemos suficiente capacidad de generación” de energía, donde las hidroeléctricas tampoco han podido contribuir debido a la sequía, por lo que es posible que este tipo de apagones se repitan en los próximos días, ante los pronósticos de temperaturas elevadas.

“Por desgracia, México no está preparado, no tenemos suficiente generación en este sexenio; más allá de la planta de puerto Peñasco, no se construyó una nueva central eléctrica, pública o privada, y tampoco se han hecho las adecuaciones de la transmisión”, sostuvo el especialista.