Aumentan los suicidios entre jóvenes indígenas brasileños

PRNewswire

Investigadores de la Fundación Oswaldo Cruz (Fiocruz) y de la Universidad de Harvard han realizado el primer estudio nacional para evaluar el suicidio entre indígenas y no indígenas en Brasil. Se investigaron las tasas de suicidio durante el período de 2000 a 2020 y se mostró un riesgo desproporcionadamente mayor entre indígenas, especialmente entre los 10 y los 24 años, en las regiones Norte y Centro-Oeste y en los estados de Amazonas y Mato Grosso do Sul.

Publicado originalmente en el periódico científico The Lancet Regional Health – Americas con el título Suicide among Indigenous peoples in Brazil from 2000 to 2020: a descriptive study, el estudio analizó información de la base de datos de mortalidad del Ministerio de Salud.

La investigación aborda matices sobre este grave y desatendido problema de salud pública en pleno Septiembre Amarillo, mes dedicado a la prevención del suicidio en Brasil, según destaca uno de los autores, el epidemiólogo Jesem Orellana, de Fiocruz Amazonía. Según el investigador, en general, las tasas de suicidio entre los indígenas fueron más altas entre los hombres y los individuos de entre 10 y 24 años.

“En los hombres de regiones como Centro-Oeste y Norte, estas tasas alcanzaron 73,75 y 52,05 por 100 mil habitantes en 2018 y 2017, respectivamente. En los individuos de 10 a 24 años del Norte, el grupo de edad con mayor riesgo de suicidio indígena, estas tasas aumentaron sustancialmente a partir de 2013, contrariamente a la tendencia de descenso observada en la región Centro-Oeste. Este es un diferencial importante en comparación con el grupo de mayor riesgo en la población general de Brasil, ya que el grupo de edad de individuos de 60 años o más es históricamente el de mayor riesgo de suicidio”, explicó Orellana en un comunicado.

El estudio también mostró que, a nivel nacional, tanto las tasas de suicidio de la población indígena brasileña como las de la población no indígena mostraron una tendencia al alza entre 2000 y 2020. “Sin embargo, no se puede generalizar, especialmente entre la población indígena, ya que estados como Amazonas, en el Norte, y Mato Grosso do Sul, en el Centro-Oeste, parecen ser responsables de las diferencias sustanciales observadas al comparar los datos nacionales entre indígenas y no indígenas”, observa.

El investigador señala que los resultados del estudio refuerzan la extrema vulnerabilidad de los indígenas al suicidio en Brasil, especialmente los hombres de entre 10 y 24 años y que viven en los estados de Amazonas y Mato Grosso do Sul, señalando la necesidad de priorizar la asignación de recursos financieros y la planificación de estrategias destinadas a reducir los factores de riesgo asociados con el suicidio, especialmente la desigualdad social y el acceso limitado a la atención de salud mental.

“Tenemos que ver el suicidio indígena como un problema de salud pública grave e invisible, en el que pueden influir una serie de peculiaridades contextuales y culturales, como los conflictos territoriales, las crisis sanitarias, el racismo estructural, así como cuestiones económicas, políticas y psicológicas”, advierte Orellana.