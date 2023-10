En Línea Deportiva, la columna de Pepe Hanan

Pepe Hanan

Liga Sui Generis

De verdad que qué raro es el fútbol mexicano; es una liga en la qué pasa de todo y cuando digo todo, es todo.

Es verdad que a nivel FMF se está dando un cambio gerenacional, lo cual, desde mi punto de vista, era necesario.

La gente que llegó es más joven y obviamente tiene más empuje; sin embargo, esa curva de aprendizaje y experiencia ha generado algunos problemas y discrepancias, en particular a la hora de dar a conocer de manera oficial tanto los nuevos reglamentos como el caso de las sanciones hacia los equipos, sobre todo a la hora de ingresar información en los portales con los que ahora se maneja el fútbol profesional.

Los aficionados nos venimos dando cuenta del cambio de reglas sobre la marcha y por lo que ha sucedido.

Nos hemos tenido que ir adaptando y aprendiendo sobre la marcha.

Temas como la pérdida de los tres puntos del Puebla vs Xolos, la multa económica a Rayados por el doble uso del número 16 por parte del ‘Tecatito’ Corona, la no pérdida de puntos por parte de Mazatlán en su partido frente a Chivas por situaciones similares de alineación indebida al no contabilizar bien las tarjetas amarillas del contención de Mazatlán que venía del Necaxa arrastrando dos tarjetas amarillas, mismas que no contabilizaron de manera adecuada.

En lo personal me parece que aún y cuando la aplicación del reglamento se ha dado de manera dispar, tengo la impresión que se empieza a manejar de mejor manera y ya no por amiguismos o compadrazgos como venía sucediendo.

Cómo olvidar que en el Puebla a los ‘pillastres’ que se presentan como directivos y no son más que empleados de 5ta., se les olvidó renovar el permiso de trabajo de Nicolás Larcamón durante un año entero, lo cual significaba alineación indebida durante dos torneos cortos, de tal manera que de aplicarse el reglamento de manera adecuada, el Club Puebla hubiera perdido todos los puntos de ambos torneos, sin embargo, gracias a las buenas relaciones de quienes de verdad son dueños del equipo, pudieron lograr que el evento pasara de noche y se hicieran de la vista gorda pasándose el reglamento por el arco del triunfo y salvándole los puntos al equipo de la franja.

Viaje de placer a Guadalajara.

Después de que una buena parte de los empleados de la oficina del Club Puebla se fueran de vacaciones con todo los viaticos pagados a Guadalajara donde aprovecharon, so pretexto del partido del Atlas vs Puebla, para ir a visitar a sus amigos y de paso pagarles cenas y vida nocturna a costa del dinero del club, emprendieron el regreso con la satisfacción del deber cumplido después de que la franja logró doblegar a un ‘desconocido’ Atlas donde, como ya es costumbre en los enfrentamientos entre ambos, gana el que verdaderamente lo necesita y así ha venido transcurriendo la situación desde hace algunos torneos.

No tengo pruebas pero tampoco dudas.

Lo importante fue que se lograron los tres puntos y ahora la franja tiene la mesa puesta para recibir en el Cuauhtémoc al Monterrey el Martes a las 7 pm con la posibilidad de amarrar otras tres unidades y empezar a despegar de la mano del tándem Carbajal-Noriega, quienes, a decir verdad, han realizado junto con los jugadores un estupendo trabajo desde la salida del ‘Tirano’ Arce.

Otro atraco.

Estos empleados fuereños no se cansan de engañar y burlarse del aficionado poblano; ahora resulta que con su engañosa y poco confiable promoción de 500 niños gratis en platea oriente y cabecera norte, se aprovechan para llevar gente al estadio y a la hora de llegar a los accesos 4 y 7 les salen conque ya no alcanzaron promoción y de esta manera obligan a los padres de familia a tener que adquirir y pagar de manera forzosa su boleto de acceso.

El partido pasado logramos captar a un buen número de niños llorando de manera desconsolada afuera de los accesos señalados debido a que no los dejaron pasar argumentándoles que los 500 lugares ya estaban cubiertos aún y cuando constatamos que eran los primeros en la fila de entrada.

Que sigan ahuyentado a los niños que se quieren aficionar a la franja, sin duda es una buena manera de matar el amor por el equipo de las generaciones que vienen.

Así la manera de negarle el acceso a los niños y a los padres de familia.

Ahí la llevas Ro(b)a, ahí la llevas.

Lo bueno es que ya no tarda en salir a la luz el tema de las investigaciones por parte de la fiscalía de los niños violados por parte de los empleados del Club en la casa del tal Alexander N.

Será un gran escándalo cuando los nombres de los cómplices salgan a la luz pública.

Nosotros como siempre seguiremos en línea.

Hasta la próxima.

