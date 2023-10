Algo apesta en San Andrés Cholula

DEBATE

Por Roberto Desachy Severino

El pasado 27 de septiembre, a plena luz del día y en una zona muy transitada y comercial de San Andrés Cholula, un hombre fue asesinado a balazos supuestamente para robarle el dinero que acababa de sacar del banco: Video desde Puebla: Asesinan a hombre afuera de McDonalds en San Andrés Cholula

Un día después, en la noche, supuestos cadeneros del antro El Polanquito robaron y golpearon a placer a un joven, mientras la secretaría de Seguridad Ciudadana del mismo San Andrés admitió no solamente que no logró detener a ninguno de los perpetradores, sino que, según ellos, ni siquiera los identificó: Video desde Puebla: Seguridad Pública de San Andrés Cholula no detuvo a nadie por ataque a joven en zona de antros-Udlap

Algo apesta, hiede en San Andrés Cholula, sin que el presidente municipal, Edmundo Tlatehui Percino, quiera darse por enterado, pese a un notorio aumento en el índice delictivo, porque entre enero y agosto del 2022 en ese municipio se denunciaron 2044 delitos y en ese mismo lapso, pero de este año, ese indicador se elevó a 2 mil 253 ataques: En total abuso e impunidad, cadeneros de un antro en San Andrés Cholula golpean a joven

De acuerdo a cifras oficiales de la Fiscalía General del Estado (FGE), mientras el año pasado hubo 147 denuncias por lesiones, en el 2023 ese delito se elevó a 164. Y las mujeres están entre las principales afectadas por la eterna incapacidad y desinterés del edil por la seguridad, debido a un notorio aumento en los delitos sexuales.

DELITOS SEXUALES, PATRIMONIALES Y NARCO, AL ALZA EN SAN ANDRÉS CHOLULA

Datos de la FGE precisan que entre enero y agosto del año pasado se colocaron 49 querellas por delitos sexuales, que mayoritariamente tienen como víctimas a mujeres, mientras que, en ese mismo término, pero del 2023, se registraron 75 ataques a la libertad sexual. También se ha registrado un notorio aumento en narcomenudeo, que pasó de 10 a 17 denuncias.

Respecto a felonías contra el patrimonio, el robo en todas sus vertientes, en 2022 se habían interpuesto mil 314 denuncias, que este año se elevó a mil 366 ataques registrados oficialmente:Mundo Tlatehui: La reelección sí es prioritaria, la seguridad de San Andrés Cholula, no

La desaparición de personas también debería encender los focos amarillos en San Andrés Cholula, ya que el año pasado se conocieron 26 casos y en lo que va del 2023 se apuntaron 33 denuncias formales: ¡Mundo Tlatehui ya superó a Karina Pérez Popoca!…en la cantidad de delitos en San Andrés Cholula

Muy pronto, los sanandreseños tendrán la oportunidad de decidir si siguen por el camino de la violencia, inseguridad y operaciones dudosas de Mundo Tlatehui Percino u optan por corregir el rumbo y eligen como presidente (a) municipal a alguien, quizás, no tan preocupado por aumentar su cuenta bancaria:Obispo auxiliar de Puebla pide por Óscar, joven asesinado en farmacia Guadalajara de San Andrés Cholula

EL AVAL DE CLAUDIA SHEINBAUM A SERGIO SALOMÓN CÉSPEDES

El sábado pasado, la próxima candidata presidencial de Morena, Claudia Sheinbaum y el gobernador Sergio Salomón Céspedes encabezaron la toma de protesta de los comités de defensa de la 4ta transformación en Puebla: Sergio Salomón y Claudia Sheinbaum encabezan toma de protesta de comités de la 4T

Mucho antes de que Sheinbaum Pardo obtuviera la coordinación nacional de la 4T y el bastón de mando entregado por el presidente, Andrés Manuel López Obrador, Sergio Salomón nunca escondió su respaldo a la entonces jefa de gobierno de la Ciudad de México, quien –a su vez – ha refrendado de manera permanente su apoyo al mandatario poblano: Claudia Sheinbaum, Sergio Salomón Céspedes Peregrina y Julio Huerta: Apuntes de un sábado político

Si, como todo apunta, Sheinbaum Pardo se convierte en la primera presidenta en la historia de México, queda claro que Sergio Salomón encontrará un futuro cercano promisorio en el gobierno federal y, después, tal vez en el mismo territorio de Puebla: Video: “Puebla es tu equipo”; Sergio Salomón Céspedes a Claudia Sheinbaum

Desde Puebla, la próxima aspirante de la 4T a la presidencia de México reiteró su llamado a la unidad y pidió formar comités de defensa del legado lopezobradorista. También demandó a sus seguidores generosidad y altura de miras, para que haya inclusión, tolerancia y apertura entre los diferentes grupos morenistas.