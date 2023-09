¡Hamilton acecha a Checo Pérez! Así quedó la tabla de pilotos tras el GP de Japón

MEDIO TIEMPO

La Temporada 2023 de la Fórmula 1 está por entrar a su recta final y con ello estamos cada vez más cerca de confirmar el tercer título de Max Verstappen en la máxima categoría del automovilismo y si Sergio Pérez obtiene otra vez el subcampeonato.

¡Hamilton acecha a Checo por el subcampeonato!

Luego del Gran Premio de Japón 2023, Lewis Hamilton se acercó de forma considerable al mexicano, pues ahora la distancia entre ambos en la tabla del Campeonato de Pilotos es de solo 33 puntos, pues cabe recordar que el inglés de Mercedes terminó en el quinto lugar en el Circuito de Suzuka.

Gracias a su triunfo en tierras niponas, Verstappen llegó a 400 puntos, mientras que Checo Pérez se quedó con 223 unidades al no sumar puntos tras abandonar la última parada del Gran Circo del automovilismo, mientras que Hamilton llegó a 190 unidades.

DRIVER STANDINGS (after 16 rounds)

Verstappen can clinch his third world title at the next race in Qatar #F1 #JapaneseGP pic.twitter.com/g51LFkSfFx

— Formula 1 (@F1) September 24, 2023