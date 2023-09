Egresada UDLAP hace historia al ser seleccionada como voz principal del Monday Night Football

Staff/RG

Rebeca Landa, destaca en la narración deportiva a nivel internacional.

Cholula, Puebla, a 25 de septiembre de 2023.- Rebeca Landa, egresada de la Licenciatura en Artes Plásticas de la Universidad de las Américas Puebla (UDLAP), fue seleccionada como la nueva voz principal del Monday Night Football de ESPN, en la temporada 2023-24 de la National Football League (NFL); tal como lo dio a conocer el periódico L.A. Times a principios del mes de septiembre.

Monday Night Football es la transmisión en vivo del partido estelar que se juega los lunes de cada semana por la noche, a través de distintos canales de televisión en Estados Unidos y el mundo entero, entre los equipos más importantes de la NFL.

“Cuando empecé a narrar en Aztecas jamás pensé llegar hasta aquí [ser la narradora de ESPN para Estados Unidos en español, del Monday Night Football de la NFL]. Me siento súper bendecida de hacer lo que me gusta, de compartir la pasión que tengo por este deporte y también representa mucha responsabilidad, porque soy la voz de las mujeres aficionadas de la NFL y me gustaría que ellas también se vean creciendo, que pueden hacer esto alguna vez o simplemente siguiendo sus sueños”, expresó la egresada en entrevista especial para la UDLAP.

Los fans de los Aztecas de la UDLAP recuerdan perfectamente a Rebeca Landa, narrando todos los partidos de futbol americano como local y visitante hasta 2014, proyectando su ímpetu por el deporte de las tacleadas y creciendo en una actividad tan demandante como es la narración deportiva. Por ende, no es extraño saber que ahora sea una de las voces oficiales de ESPN, para relatar las acciones del partido más importante de cada semana de la mejor liga del mundo en futbol americano, la NFL.

La cadena de televisión internacional decidió poner a Rebeca como la narradora de toda la temporada regular para Estados Unidos en español; para Estados Unidos y Latinoamérica en las Semanas 2, 3 y 14; además de que lo hacía para Centroamérica los domingos. “Esto me cayó de sorpresa no esperaba que, del año pasado que hice 3 partidos estelares, ahora me dieran 18, estoy muy contenta con la oportunidad”, expresó la egresada de la Universidad de las Américas Puebla.

Obviamente esto trae distintas responsabilidades, afirmó la Licenciada en Artes Plásticas por la UDLAP. La primera es prepararse: además de tener un paquete de información por ESPN, con estadísticas, resultados, implicaciones del partido y esquemas, Rebeca añade información de cada jugador, noticias, las listas del personal de los equipos, hace sesiones de video para revisar cómo juegan, realiza ensayos de la pronunciación de los nombres difíciles de los jugadores, además de tener un coach de narración para el manejo de tiempos, ritmos, emociones y perfiles de comunicación. Lo segundo, es mantener una buena química con su compañero de narración, con quien conversa horas antes sobre la dinámica del partido, historias durante la transmisión e incentiva el gusto por el juego, tratando de ser generar contenido entretenido e interesante para los televidentes.

Una tercera responsabilidad es mantener su pasión por el futbol americano, ya que además de tomar muy en serio su labor, no debe olvidar que se trata de un juego que debe disfrutar y pasarlo bien. Asimismo, tiene el compromiso de conocer su audiencia y saber cómo comunicarse con ella: “En Aztecas yo sabía que las familias estaban lejos de sus hijos y que quisa no podían estar en el Templo del Dolor (en la UDLAP), entonces para mí era muy importante comunicarme con esas familias. Ahora el reto es comunicarme con esos latinos que están en Estados Unidos, cómo puedo hacer que ellos se sientan más cerca de sus raíces y sientan por esas 3 horas de partido que están en México”.

Para Rebeca lo más importante de narrar los juegos de lunes por la noche para ESPN, es el forjar un cambio cultural sobre la percepción de los roles de género; pues considera que al estar detrás de un micrófono en uno de los eventos deportivos más importantes del mundo cada semana, alienta a muchas personas a seguir trabajando por lograr sus sueños, tanto al narrar o en otro ámbito.

Hoy, la orgullosa egresada de la UDLAP que fuera narradora de los juegos en TV UDLAP, está de descanso con la selección nacional de football flag hasta noviembre, en octubre irá a Cancún para cubrir las finales de la WTA (Women’s Tennis Association) y aunque no podrá ir a Denver, con el equipo de Broncos, sigue en contacto con ellos.