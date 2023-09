Ignacio Mier y Alejandro Armenta…oportunidad desperdiciada

DEBATE

Por Roberto Desachy Severino

[email protected]

http://robertodesachydebate. blogspot.com/

https://desdepuebla.com/

https://www.facebook.com/ desdepueblalomejor

https://twitter.com/ robertodesachy

https://twitter.com/ DesdePuebla_

Celular y whats 22 21 25 27 83

¿Y si, efectivamente, el presidente Andrés Manuel López Obrador decide que una mujer sea candidata al gobierno de Puebla, luego de que en 2018 y 19 ese nombramiento recayó en hombre (Luis Miguel Barbosa Huerta)?.

Hoy más que nunca realizar ese cuestionamiento es pertinente, porque la confirmación de la futura candidatura de Claudia Sheinbaum a la presidencia de México demostró que el ÚNICO y VERDADERO gran elector es AMLO y que las presuntas encuestas son una vacilada, como lo acusó el tibio y dubitativo ex canciller, Marcelo Ebrard: AMLO entrega a Claudia Sheinbaum el “bastón de mando” de Morena

AMLO es Morena. No hay más que eso, él lo sabe y, por ende, desde un principio eligió a Claudia Sheinbaum como sucesora y, aunque supuestamente Marcelo Ebrard haya sido su “hermano, buena persona y dirigente” – como el mismo presidente lo definió un día después de que Morena confirmara como precandidata presidencial a la ex jefa de gobierno de la CdMéx- lo cierto es que el ex titular de Relaciones Exteriores y demás “corcholatas” nunca tuvieron una opción real de conseguir la postulación: AMLO advierte que candidatura de Ebrard mandaría al 3er lugar a Xóchitl Gálvez

Sí, AMLO puede designar como candidatos a quienes – a primera vista -aparecen como los más viables en este momento; es decir, Alejandro Armenta Mier e Ignacio Mier Velazco. Pero ¿y si se cansa de las lisonjas y pleitos entre ambos y opta por postular a alguien más, que siempre ha pertenecido a su movimiento, ya fue presidenta de la capital y cuenta con muy fuertes apoyos en el morenismo nacional, como Claudia Rivera Vivanco?.

CD MÉX, TABASCO Y ¿CHIAPAS? PARA HOMBRES

Si AMLO desechó a Marcelo Ebrard y mandó a Ricardo Monreal al vergonzoso ÚLTIMO LUGAR en las presuntas encuestas por la nominación presidencial de su partido, ¿por qué no haría lo mismo con Nacho Mier y/o Alejandro Armenta?, principalmente porque –de las 9 gubernaturas que se disputarán en 2024- cinco candidaturas deberán ser para mujeres y solamente 4 para hombres.

Y el propio titular del Ejecutivo federal ya destapó a su ex de Fonatur, Javier May, para el gobierno de Tabasco e, incluso, hace 3 semanas descartó al director del IMSS, Zoé Robledo, como “corcholata” en Chiapas: AMLO destapa a Javier May para la gubernatura de Tabasco

Si Omar García Harfuch es la carta de Claudia Sheinbaum – ya con el bastón de mando entregado por el propio AMLO- en la Ciudad de México, Javier May va por Tabasco y en Chiapas dos de las 3 “corcholatas” más fuertes también son hombres, crece de manera exponencial la posibilidad de que en Puebla la candidatura sea para una mujer: Omar García Harfuch deja la Secretaría de Seguridad Ciudadana; buscaría candidatura morenista en CdMéx

Además, fuentes confiables advierten que, para el 2024, al presidente le interesaría mucho más ganar Guanajuato que Puebla y que centrará sus esfuerzos y recursos en ese objetivo, debido a que –considera –que al estado del bajío le urge la alternancia luego de varias décadas (desde 1991) gobernado por el PAN, con personajes indefendibles como el descerebrado Vicente Fox.

En el final de su sexenio, ¿a poco no sería la más deliciosa cereza del pastel para AMLO arrebatar Guanajuato a los “fifís” panistas?

ARMENTA Y MIER: POSIBLES COSTOS DE DEJAR CAER A MONREAL Y ADÁN AUGUSTO

Incluso, las mismas y presuntas encuestas que dieron la coordinación morenista a Claudia Sheinbaum también exhibieron a dos de los 3 precandidatos a la gubernatura de Puebla, porque Alejandro Armenta Mier e Ignacio Mier dejaron desplomar a sus presuntos aliados, Ricardo Monreal y Adán Augusto López, respectivamente.

Si ambos querían presentarse ante Claudia Sheinbaum como confiables, leales y operadores electorales eficaces, como elementos para obtener la candidatura al gobierno de Puebla en 2024, lo cierto es que desperdiciaron una enorme oportunidad, ya que abandonaron a sus supuestos referentes o jefes nacionales de grupo.

Veamos: Mientras a nivel nacional Adán Augusto López tuvo el 11.2 por ciento de apoyo en las presuntas encuestas morenistas, en Puebla su porcentaje descendió al 8.4%. Por su parte, en el país Ricardo Monreal logró el 7.1 por ciento de menciones, pero en el estado su aceptación ¡se desplomó al 2.1!

El que Ignacio Mier y Alejandro Armenta hayan dejado a su suerte a quienes –presuntamente –formaban parte de sus respectivos grupos políticos, además de la posibilidad creciente de que Morena (AMLO) postule a una mujer para la gubernatura de Puebla, confirman que muchas cosas y sorpresas pueden pasar en el estado durante las elecciones concurrentes del 2024.