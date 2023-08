AMLO confía en ganar apuesta sobre quién será candidata de oposición para 2024

María Huerta

Andrés Manuel López Obrador sostuvo que, ante el fin del proceso para elegir al candidato de la oposición para las elecciones presidenciales de 2024, se siente confiado en que la predicción que hizo a finales de julio será correcta y Xóchitl Gálvez encabezará la coalición del Frente Amplio por México; “los conozco muy bien, son predecibles”.

Agregó que todos están pidiendo que la señora decline (Beatriz Paredes decline), ya que no quieren ningún riesgo, porque ya hicieron compromiso.

“Cómo van a ir a decirle a los mandamás que no salió. No, no me equivoco, los conozco muy bien, son muy burdos, son predecibles, ya a leguas se les identifica y se les ve.

Además la política es un oficio”, agregó.