Sicom, de vuelta a sus orígenes

Una de las pocas cosas positivas del gobierno tibio, timorato y débil de Melquiades Morales Sánchez fue la creación de Sicom, como una herramienta más de comunicación e información en el estado.

En el año 2000, el ex vocero de Rafael Moreno Valle y ex diputado local del PAN, Marcelo García Almaguer, se convirtió en el creador del Sicom e, inmediatamente, generó repetidoras en varias regiones de la entidad, para conectar al gobierno estatal con dichas zonas alejadas de la capital y que, por lo mismo, en muchas ocasiones no recibían información importante, sobre todo en momentos de crisis, como cuando se presentan fenómenos naturales: Temblores, heladas, etc.

De manera paulatina y pese a muchas resistencias políticas y burocratismo, Sicom creció, ganó identidad y protagonismo, hasta que, en 2011, el propio Moreno Valle cambió de nombre al organismo y lo llamó Televisión, Radio y Tecnología Digitales. Pero, en diciembre del 2012, el mismo ex gobernador lo rebautizó como Puebla Comunicaciones.

Puebla Comunicaciones siguió hasta 2019, cuando el ex mandatario estatal, Luis Miguel Barbosa Huerta, le nombró Sistema Estatal de Telecomunicaciones (SET). Con apenas 23 años de existencia, es claro que el organismo creado como Sicom, luego convertido en Televisión, Radio y Tecnología Digitales, después denominado Puebla Comunicaciones y hasta el jueves pasado conocido como SET ha pasado por demasiados nombres, directores, intereses y tendencias.

SERGIO SALOMÓN, AL RESCATE DEL SICOM

Y no, no se trata de una institución menor o intrascendente, al contrario, puede y/o tendría que ser una de las aristas más importantes del gobierno y estado poblanos y convertirse en poderosa herramienta de información, comunicación, aclaración de hechos y generación de opiniones: Presenta gobierno de Puebla nueva imagen del Sistema Estatal de Telecomunicaciones

¿Por qué algunos ex gobernadores le cambiaron el nombre al Sicom, pese a que –con ello- perdía fuerza e identidad?, ¿qué les llevó a dispararle en el pie al propio sector público y a la misma entidad con la dispersión- difuminación de la que debía ser una de sus más poderosas herramientas de información, comunicación y promoción del debate público?.

Solamente ellos lo saben, pero lo cierto es que Sergio Salomón Céspedes Peregrina dio en el clavo al relanzar, rescatar al organismo, que –al final de cuentas – siempre ha pertenecido a los poblanos y a ellos debe servir, no a los políticos que de manera temporal ocupan un cargo público: Video: Sicom, patrimonio de y para los poblanos, subrayó el gobernador Sergio Salomón

VILLAMIL, CON LA ESPADA DESENVAINADA; SALOMÓN, CONCILIADOR

Por cierto, el relanzamiento de la institución ratificó la estupenda relación de Sergio Salomón Céspedes con el gobierno federal, como lo demostró la presencia de Jenaro Villamil, poderoso comunicador del presidente Andrés Manuel López Obrador, en la presentación de la nueva imagen del Sicom: Video desde Puebla: Alejandro Suárez y Jenaro Villamil destacan la importancia de la modernización del Sicom

En el evento oficial, mientras Jenaro Villamil aprovechó para lanzarse contra la infodemia y desinformación de algunos medios privados por la disputa con el gobierno federal en el asunto de los nuevos libros de texto gratuitos, el gobernador Sergio Salomón reiteró su respeto a la libertad de expresión y al periodismo:AMLO asegura que se van a distribuir los libros de texto en todos los estados sin amparos

Sin embargo, ambos coincidieron en la necesidad de sistemas públicos de información fuertes, influyentes, con buena programación y alcances poderosos, para que lleguen a los más alejados rincones de las entidades y que cumplan con el objetivo de comunicar, enlazar y servir de puentes entre los gobiernos y la gente a la que deben servir dichas herramientas.