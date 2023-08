Molotov en Puebla, “la banda poderosa de México”

Ale Xilotl

El viernes 25 de agosto al medio día en el reconocido Bar McCarthy´s de la avenida Juárez, lugar tradicional de los poblanos para las parrandas entre amigos y escuchar buena música, mediante conferencia de prensa “Micky”, el vocalista de la banda Molotov dio a conocer que se presentaran el próximo 22 de septiembre en el Centro Expositor de Puebla y reconoció que siempre han sido muy bien recibidos por los poblanos, que los consentirán con una producción y parafernalia similar al evento que tuvieron en el Foro Sol de la CDMX el pasado 12 de mayo de este año, que siguen siendo estandarte del género musical del rock:

“Somos de las pocas bandas de rock que aún seguimos vigentes estamos dejando un poco de nuestro legado para que nos recuerden siempre”, (esto bajo el contexto de los últimos años donde otros géneros comerciales se han impuesto).

Los poblanos tendrán la oportunidad de volver escuchar a una las bandas más icónicas del rock en español de las últimas tres décadas, con discos como el ahora polémico “¿Dónde jugarán las Niñas?” o “Dance and Dense Denso entre otros y canciones tales como “Here We Kum”, “Voto Latino”, “Gimme tha Power, “Frijolero”(estas tres últimas canciones convirtiéndose en odas de la consigna política y social en el cambio democrático del país a finales de los noventas y principios del dos mil), y el clásico “Here Comes The Mayo” soundtrack del éxito de taquilla en salas de cines “Y tú mamá también”, por decir algunos de sus temas más vendidos y escuchados entre otros, así como de su nuevo álbum “Solo de Lira” del cuarteto chilango integrado por Micky Huidobro, Tito puentes, Randy Ebright y Paco Ayala.