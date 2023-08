México se autodestruye con carreras de caballito y es eliminado de Little League World Series

AlBat

¡Se despiden! México ha sido eliminado de la Little League World Series 2023. El conjunto ‘Azteca’ cometió errores que los llevaron a la derrota ante el conjunto de Curazao en el juego que disputaron la tarde de este jueves 24 de agosto. Los mexicano lograron llegar hasta este punto de la contienda internacional disputada en Williamsport, Pensilvania tras derrotar a novenas como las de Venezuela y Japón.

La participación de México en la Little League World Series ha llegado a su fin puesto que no pudieron ante Curazao y cayeron derrotados con una pizarra final de 4 carreras a 2, la cual se vio con errores por parte de la Liga Municipal de Tijuana.

México atacó primero y tomó ventaja con sencillo remolcador de Jorge Rubio en la parte baja de la tercera entrada. Curazao contestó en el siguiente episodio para igualar el encuentro, el cual llegaría al último capítulo empatado.

La escuadra mexicana llenó los senderos y ésto llevó a que el manager Francisco Fimbres decidiera cambiar de pitcher en cuenta de dos bolas sin strikes de Jamil Mandujano a Jorge Cota. Éste llegó también con la brújula descompuesta y terminó otorgando tres bases por bolas para que Curazao tomara la delantera 4-1.

Welcome to the International Championship, Curaçao #LLWS pic.twitter.com/bRRU2LIMlx

— Little League (@LittleLeague) August 24, 2023