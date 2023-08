7.3 millones de turistas visitaron Puebla en el 1er semestre de este año

RDS/STAFF

CIUDAD DE PUEBLA, Pue.- Ante la alerta de viaje a México, emitida por el Departamento de Estado de Estados Unidos, en la cual Puebla se ubica en un listado de 17 entidades a las que se recomienda viajar con precaución, el Gobierno del Estado destaca lo siguiente:

La administración encabezada por Sergio Salomón está consciente del reto que representa la seguridad pública para el país y por ende para los estados.

Por lo anterior, diariamente el gobierno estatal trabaja con la federación, los estados circunvecinos y con las autoridades municipales para impulsar estrategias conjuntas que permitan seguir alcanzando resultados en esta materia, y de esta forma que las y los poblanos puedan salir a las calles con la certeza de que ellos y sus familias están seguras.

De esta manera, el gobierno presente de Sergio Salomón garantiza el despliegue de programas y acciones para contener cualquier acto delictivo.

Muestra de que en Puebla existen garantías de seguridad, gobernabilidad y paz, es la constante llegada de inversiones nacionales e internacionales, y las cifras inéditas en materia turística: en la primera mitad del año visitaron Puebla 7.3 millones de personas, generando una derrama económica de 8 mil millones de pesos.

Debe destacarse, también, que el sistema penal acusatorio ha permitido la pronta libertad de los presuntos delincuentes, quienes han aprovechado esta situación para seguir delinquiendo.

El Gobierno del Estado no da tregua, no baja la guardia y tampoco descansa en la tarea de hacerle frente a la delincuencia con contundencia, por lo que pide a las y los poblanos y a las y los turistas nacionales e internacionales, no asumir esta recomendación como una alarma o alerta.