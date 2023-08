Yevgueni Prigozhin, líder de Grupo Wagner, muere en accidente aéreo en Rusia

MILENIO

Yevgueni Prigozhin, líder del grupo de mercenarios Wagner, perdió la vida en un accidente aéreo en Rusia, igual que el resto de la tripulación.

“La lista de pasajeros del avión que se estrelló en la región de Tver incluye a Yevgueni Prigozhin”, indicó el servicio de aeronáutica Rosaviatsia.

La autoridad no confirmó de inmediato el fallecimiento del hombre de 62 años, lo que provocó especulaciones al respecto. Sin embargo, ya se corroboró la versión de que iba a bordo de la nave por la agencia aérea rusa.

“El jefe del Grupo Wagner, el héroe de Rusia, el verdadero patriota, Yevgeny Viktorovich Prigozhin, murió como resultado de las acciones de los traidores a Rusia”, se comunicó a través del canal de Telegram de Grupo Wagner.

Prigozhin encabezó un motín en junio, en el que combatientes de Wagner tomaron el control de la ciudad meridional de Rostov del Don y derribaron varios helicópteros militares. El presidente Vladimir Putin lo calificó de acto de traición que recibiría una dura respuesta.

Posteriormente, el presidente de Bielorrusia,

Alexander Lukashenko, intercedió entre el mandatario ruso y el líder de Wagner para detener la rebelión.

El resultado de la negociación fue que Yevgueni fuera exiliado en Bielorrusia, pero tiempo después regresó a Moscú para hablar con Putin y acordó desplegar a sus mercenarios en países africanos.

¿Cómo fue el accidente?

