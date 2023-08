Las políticas públicas inciden en el desempeño de la economía del país

Staff/RG

El modelo tributario debe revisarse oportunamente para evitar que afecte a determinados sectores, afirma la Dra. Alma Rosa Moreno en conferencia alumnos de Posgrado de la UAG

Las políticas públicas son importantísimas, deben ser el marco que permita el funcionamiento correcto de la economía del país, afirmó la Dra. en Economía Alma Rosa Moreno Razo durante el conversatorio que sostuvo de manera virtual con estudiantes de la Maestría en Administración de la Universidad Autónoma de Guadalajara (UAG), con el tema “Políticas públicas. Cómo han influido en el desarrollo económico del país”.

Expuso que el modelo económico mexicano ha sido y sigue siendo capitalista, “a lo largo del siglo XX y XXI, hemos pasado por diferentes estrategias de gobierno, pero el modelo es el mismo. El modelo neoliberal que dominó casi 30 años produjo grandes éxitos y grandes fracasos. Su objetivo era el crecimiento del país, la generación de empleos, mejores salarios y que esto se reflejara en el nivel de vida, con una visión incluyente y reducción de la desigualdad; que quienes ganaran menos tuvieran una buena calidad de vida. Esto no se logró en su totalidad”.

Desafortunadamente, no se ha averiguado qué fue lo que falló, qué parte de esa estrategia no funcionaron y por qué el objetivo no se consiguió en la medida que se pretendía.

La Dra. Moreno Razo, que fue la primera presidente del Sistema de Administración Tributaria (SAT); directora corporativa de Administración del Grupo Financiero Banorte; embajadora de México en Gran Bretaña e Irlanda del Norte, y miembro del consejo de administración de Orbia México, dijo que la adopción de políticas públicas y el desarrollo económico del país está íntimamente relacionado con el sistema tributario, “el de México es, en teoría, uno de los mejores sistemas tributarios del mundo, pero tenemos fallas en su instrumentación y la capacidad recaudatoria es bastante limitada”.

Los impuestos son un factor relevante para las empresas y en muchas ocasiones su generalidad resulta inadecuada para el desarrollo macroeconómico porque afecta de distinta manera a las numerosas regiones que tiene el país. Es necesario revisar continuamente cómo funciona la recaudación en cada región y cómo afecta a los distintos sectores de contribuyentes, de manera que se puedan hacer ajustes para impedir la afectación individual, dijo.

A la Dra. Moreno Razo le tocó simplificar el tema tributario con el propósito de que todos pagaran impuestos, pero, enfatizó, “hay que investigar cómo afecta a las personas, empresas y sectores; de ahí nace la política pública más conveniente”.

Consideró que es muy importante para las empresas “exigir ser escuchadas para mantener comunicación con el gobierno. Las asociaciones de productores deben ser activas, insistir y expresarse oportunamente”.

Además de la comunicación permanente, hay que tener indicadores oportunos que permitan ajustar las estrategias, añadió.

Uno de los obstáculos más fuertes que impiden el éxito de las políticas públicas es la falta de estado de Derecho, ya que muchas empresas no cumplen sus obligaciones legales, lo cual distorsiona el mercado. “Las empresas incumplidas tienen menos costos y provocan falta de competencia frente a las que sí cumplen”.

Desde una perspectiva de gobierno, las políticas públicas deben crear un marco propicio en el que haya crédito, inversión, seguridad jurídica, que los contratos se hagan valer; pero también debe complementarse con una perspectiva de empresa sobre cómo llegar al mercado y crear nuevos mercados.

Afirmó que la apertura económica ha traído mucho capital extranjero, pero sigue habiendo limitantes como son los sectores dominados por una o pocas empresas, sectores monopólicos que no dejan crecer el mercado mexicano. Relató que cuando era Embajadora en Gran Bretaña, muchos fondos de inversión tenían interés en venir a México, pero le comentaban que muchos sectores estaban cerrados a nuevas inversiones. “Hay que abrir espacios”, recomendó la expositora.

En factor del medio ambiente, también es importante para las políticas públicas, ya que la gasolina y el gas tienen un costo y es posible ofrecer incentivos para quienes no contaminan.

Dijo que las universidades y centros de investigación hacen estudios sobre los efectos de las políticas públicas; hay que alentarlos y si es posible, financiar dichas actividades.

Finalmente, a pregunta de uno de los asistentes, afirmó que las empresas de gobierno deberían ser rentables, para lo cual tienen que mejorar su eficiencia. Comentó que en Francia el Estado es dueño de un gran número de empresas, la Unión Europea vigila que éstas sean correctamente administradas.

Breve semblanza

La Dra. Alma Rosa Moreno Razo estudió licenciatura en Economía en el ITAM, hizo la maestría en El Colegio de México y posteriormente un doctorado en la Universidad de Nueva York.

En su trayectoria laboral destacan puestos directivos durante 20 años en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Banobras, Embajada en Gran Bretaña e Irlanda del Norte, Grupo Financiero Banorte y Pemex.

También es madre de familia y actualmente está jubilada.