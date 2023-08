Mexicanas siguen haciendo historia; segundo triunfo en Copa Mundial

EXCELSIOR

Las mexicanas siguen haciendo historia en la IX Copa Mundial de Beisbol Femenil WBSC al conseguir su segunda victoria tras vencer a Hong Kong por 6-16 en actividad del Grupo A que se desarrolla en el Port Arthur Stadium en Thunder Bay, Canadá.

En la primera entrada, México se fue adelante en la pizarra al producir tres carreras. En el segundo episodio, Hong Kong explotó a la ofensiva con un racimo de seis anotaciones, pero las mexicanas respondieron con el mismo número de carreras.

🇲🇽💥 This one is gone – Three run bomb!#BaseballWorldCupW pic.twitter.com/oCCCRRw2mM

— WBSC ⚾🥎 (@WBSC) August 10, 2023