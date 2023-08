Dodgers hará homenaje a Fernando Valenzuela y retirará el número 34 en su honor

RÉCORD

En un emotivo evento que resonará en los corazones de todos mexicanos y fanáticos del béisbol, los Dodgers de Los Ángeles rendirán un merecido homenaje a una de sus leyendas más queridas de todos los tiempos, el lanzador azteca, Fernando ‘El Toro’ Valenzuela. Este viernes el equipo retirará el icónico número 34 que Valenzuela portó en su gloriosa carrera con los Dodgers.

Fernando Valenzuela, nacido en Navojoa, México, se convirtió en un ícono del béisbol y un fenómeno cultural en la década de 1980. Su estilo único de lanzar, que incluía su infame screwball (tirabuzón) y su habilidad para controlar el juego desde el montículo, lo catapultó a la fama tanto en los Estados Unidos como en América Latina. Valenzuela también fue un pionero en abrir el camino para jugadores latinos en las Grandes Ligas, allanando el camino para futuras generaciones.

Join us on Friday and be sure to arrive early as we honor Fernando Valenzuela before the game. pic.twitter.com/mCndfHPWlS

— Los Angeles Dodgers (@Dodgers) August 10, 2023