¡México obtiene bronce en Mundial y boleto a Juegos Olímpicos París 2024!

EXCELSIOR

El equipo de México de Tiro con Arco recurvo, conformado por Aída Román, Alejandra Valencia y Ángela Ruiz, le dieron una alegría a nuestro país al conseguir la medalla de bronce en el Campeonato Mundial que se desarrolla en Berlín, Alemania, y de paso aseguraron boleto a los Juegos Olímpicos de París 2024.

Fue un duelo muy dramático en su final con sets empatados. Con dos flechas por lanzar, Países Bajos estaba arriba 54-37. Era turno de Ángela Ruiz, que tenía el apoyo de Aída Román: “Vamos, tú puedes”. La juvenil mexicana logró un ocho para acercarse 54-45 con una revisión pendiente.

DOBLE victoria para México! 💥🇲🇽@Paris2024 @Olympics quota place secured and bronze at the Hyundai @worldarchery Championships in Berlin.#WorldArchery #ArcheryinParis #archery pic.twitter.com/XJ274G8rT6

— World Archery (@worldarchery) August 4, 2023